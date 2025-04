Warto zwrócić uwagę na to, że debata prezydencka "Super Expressu" będzie prowadzona według zasad, jakich nigdy jeszcze nie było! To debata w wyjątkowej formule. To pierwsza taka debata, w której to nie dziennikarze, lecz sami kandydaci do najwyższego urzędu w Polsce będą zadawać sobie nawzajem pytania, będą też mieli czas na ripostę i polemikę. Debata będzie podzielona na dwie rundy:

w pierwszej rundzie kandydaci będą zadawać pytania bezpośrednio do swoich oponentów, zadający pytanie będzie miał na to 30 sekund, a pytany będzie miał 90 sekund na odpowiedź, będzie też 30 sekund na ripostę,

w drugiej rundzie przyjdzie czas na podsumowanie i oświadczenia, przedstawienie swojej wizji prezydentury i apel do wyborców, na które każdy z uczestników będzie miał na to 90 sekund