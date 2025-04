Wielkie starcie Nawrockiego i Trzaskowskiego na naszej debacie! Ostro

Wtedy pójdziemy do urn

„To było dla mnie upokarzające!” Jakubiak wytknął to Szymonowi Hołowni

W czasie debaty Super Expressu atmosfera była gorąca, jednak emocje sięgnęły zenitu szczególnie, gdy przy pulpitach spotkali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Zaczęło się od pytania prezydenta Warszawy.

- Maski opadły, sam pan powiedział, że jest pan decyzją Kaczyńskiego. Gratulacje. Ustawił sobie Kaczyński najpierw Dudę, potem pana. Takie dwie pacynki, które miały być prezydentem - zaczął kandydat KO.

- Ubliża pan polskiemu prezydentowi - wtrącił prezes IPN.

Wtedy nadeszła pora na właściwe pytanie, które dotyczyło podejścia Karola Nawrockiego do Antoniego Macierewicza i ewentualnych planów przyjęcia go do BBN.

- Nie rozumie pan tej logiki, że aby być popieranym przez największą partię w polskim parlamencie to decyzję musiał podjąć prezes tej partii? - odpowiedział Karol Nawrocki. - To człowiek, który był działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. To człowiek z wielkimi zasługami w walce z komuną. Chyba nie chce pan powiedzieć, że komuna jest panu bliższa niż opozycja antykomunistyczna […]? W tych kwestiach cenię dorobek pana ministra Macierewicza - podkreślił.

- Już teraz się pan nie odklei od PiS-u, bo wszyscy widzieli pana inwencję - stwierdził Rafał Trzaskowski.

- W PiS-ie to wygląda inaczej niż w PO, może ma pan złe doświadczenia - dogryzł mu Nawrocki.

- Z PiS-em? Bardzo złe, jak większość Polek i Polaków - zaśmiał się Trzaskowski.

Trzaskowski vs. Nawrocki - runda druga!

Podczas tury, w której Karol Nawrocki zadawał pytanie, jako ostatniego wskazał Rafała Trzaskowskiego. Przypomniał głosowanie, w którym kandydat KO głosował przeciw zmniejszeniu wieku emerytalnego. Stwierdził też, ze warto przeprosić kobiety za to, że chciał, aby pracowały 7 lat dłużej.

- Zna pan moje stanowisko na temat wieku emerytalnego. [...] Jeżeli chodzi o seniorów, budowaliśmy i budujemy specjalne centra aktywności międzypokoleniowej, gdzie seniorzy mogą się spotykać z młodymi mamami, spotykają się z dziećmi, które chodzą do darmowych żłobków, przedszkoli - wymieniał Trzaskowski.

- Cofnąłem się kilka lat do tyłu i cieszy mnie to, coraz bardziej pan wiceprzewodniczący z każdym dniem przypomina Bronisława Komorowskiego. Poczułem się kilka lat młodszy przy pana opowieści - zripostował Nawrocki.

