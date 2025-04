Jarosław Kaczyński zabrał głos po debacie "Super Expressu". Mówi o głupocie i nieszczęściu

Jarosław Kaczyński nie szczędził słów krytyki wobec uczestników debaty "Super Expressu", zarzucając im „głupotę w polityce” i „niezrozumienie mechanizmów demokracji”. Szczególnie oburzyły go, jak twierdzi, „bezczelne kłamstwa” dotyczące obrony granicy państwowej. Prezes PiS podkreślił, że to jego rząd stworzył podstawy do odparcia ataku na granicę, a ówczesna opozycja wściekle to atakowała.

Debata "Super Expressu". Kaczyński wskazuje na Nawrockiego!

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński nie krył swojego entuzjazmu dla wystąpienia Karola Nawrockiego podczas debaty. „Z satysfakcją stwierdzam, że był jeden uczestnik, który pokazał, że te czasy naprawdę rozumie i że jest w stanie podjąć trudne brzemię, jakim jest przewodzenie Polsce i Polakom – i to jest Karol Nawrocki” – napisał Kaczyński.

Podczas debaty dostrzegłem wiele nieszczęścia - bo głupota w polityce oraz niezrozumienie mechanizmów demokracji i współczesnych czasów jest nieszczęściem. Z satysfakcją stwierdzam, że był jeden uczestnik, który pokazał, że te czasy naprawdę rozumie i że jest w stanie podjąć…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) April 28, 2025

Słowa prezesa PiS wywołały lawinę komentarzy w mediach i wśród polityków.

Wielkie starcie Nawrockiego i Trzaskowskiego na debacie Super Expressu. O co poszło?

Debata prezydencka zorganizowana przez Super Express była okazją do starcia poglądów między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy. Jak relacjonował Super Express, jednym z głównych tematów sporu była kwestia polityki historycznej i roli państwa w kształtowaniu pamięci narodowej.

Nawrocki, znany ze swojego konserwatywnego podejścia do historii, krytykował Trzaskowskiego za jego politykę kulturalną w Warszawie, zarzucając mu promowanie lewicowych i liberalnych idei. Trzaskowski bronił się, argumentując, że jego celem jest tworzenie przestrzeni dla dialogu i różnorodności poglądów.