i Autor: Pixabay AML: co to jest? Nowe przepisy AMLA: Rewolucja w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce?

Sprawdź!

AML: co to jest? Nowe przepisy AMLA: Rewolucja w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce?

Polska stoi w obliczu znaczących zmian w regulacjach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Nowelizacja ustawy o AML, która weszła w życie w 2024 roku, wprowadza szereg nowych obowiązków i procedur dla instytucji finansowych oraz innych podmiotów zobowiązanych. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności systemu AML w Polsce oraz dostosowanie go do standardów międzynarodowych. Jakie konkretne zmiany wprowadza nowa ustawa AML i jak wpłyną one na polski sektor finansowy oraz inne branże?