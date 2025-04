to już dziś!

No ładnie!

Debata "Super Expressu" jest pierwszą w tej kampanii wyborczej, w której biorą udział wszystkie osoby starające się o wybór na urząd prezydenta RP. Do starcia stanęło trzynaścioro kandydatek i kandydatów. Formuła debaty polega na wzajemnym zadawaniu sobie pytań przez uczestników. Każdy zadaje trzy pytania. Dwa z nich są kierowane do wybranej przez siebie osoby, a trzeci odpytywany został wcześniej wylosowany dla każdego z kandydatów.

Kolejność pytających, którzy zadają pytania wylosowanemu rywalowi:

Adrian Zandberg - Grzegorzowi Braunowi

Szymon Hołownia - Markowi Jakubiakowi

Sławomir Mentzen - Markowi Wochowi

Joanna Senyszyn - Arturowi Bartoszewiczowi

Krzysztof Stanowski - Adrianowi Zandbergowi

Artur Bartoszewicz - Sławomirowi Mentzenowi

Marek Woch - Rafałowi Trzaskowskiemu

Maciej Maciak - Krzysztofowi Stanowskiemu

Marek Jakubiak - Maciejowi Maciakowi

Rafał Trzaskowski - Magdalenie Biejat

Grzegorz Braun - Karolowi Nawrockiemu

Magdalena Biejat - Joannie Senyszyn

Karol Nawrocki - Szymonowi Hołowni

Jako drugi możliwość zadania pytań miał Szymon Hołownia. Wezwał on do pulpitu Rafała Trzaskowskiego.

- Zapraszam cię Rafał. Cześć - zwrócił się marszałek Sejmu do prezydenta Warszawy, podając mu rękę na przywitanie.

Później było jeszcze ciekawiej, bo Rafał Trzaskowski otrzymał prezent od Szymona Hołowni. Podarkiem okazała się torba na gadżety od innych kontrkandydatów. - Przydała mi się poprzednim razem - wyjaśnił Hołownia.

Rafał Trzaskowski przyjął prezent z uśmiechem na ustach. Sam również przybył do studia z gadżetem. Była to biało-czerwona flaga. Z relacji prezydenta Warszawę wynika, że tej flagi użył w jednej z wcześniejszych debat Karol Nawrocki, by następnie zapomnieć o niej i pozostawić ją w studiu.

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów, konieczne będzie przeprowadzenie powtórnego głosowania, zaplanowanego na 1 czerwca. Weźmie w nim udział już tylko dwóch kandydatów z największą liczbą głosów w I turze.

Ostre starcia w debacie "Super Expressu"

Debata prezydencka 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.