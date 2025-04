Eksperci o debacie prezydenckiej "Super Expressu": Trzaskowski i Nawrocki będą pod ostrzałem!

Debata "Super Expressu" startuje o 18

Debatę wyborczą "Super Expressu" poprowadzą Jan Złotorowicz z-ca red. nacz. „SE” i Jacek Prusinowski, dziennikarz polityczny. Transmisja na żywo z kulisów wydarzenia na se.pl, YouTube Super Expressu oraz w telewizji internetowej Super Express TV rozpocznie się 28 kwietnia już o godzinie 17:15. Punktualnie o 18:00 ruszy sama debata.

Co o tym wydarzeniu mówią eksperci?

Dr Sergiusz Trzeciak, politolog: "Super Express" jest platformą dialogu

- Dobrze, że „Super Express” organizuje taką debatę. To coś czego naprawdę brakowało od samego początku tej kampanii wyborczej. Mam wrażenie, że pierwsze debaty były swego rodzaju falstartem, przygotowano je partyzancką metodą, wszystko działo się na ostatnia chwilę. Tu było zupełnie inaczej. Kandydaci wiedzieli o wszystkim z dużym wyprzedzeniem i potwierdzili swoją obecność. Trzymam kciuki za powodzenie tego wielkiego przedsięwzięcia. To ważne, żeby każdy z kandydatów czuł się bezpiecznie, komfortowo, żeby po prostu miał pełne przekonanie, że jest równo traktowany. "Super Express" potrafi rozmawiać ze wszystkimi politykami i dlatego jest uznawany na naszym rynku medialnym za prawdziwą platformę dialogu. Dobrze, że są takie miejsca, że może wreszcie dojść do debaty z udziałem wszystkich trzynastu kandydatów na prezydenta.

Joanna Senyszyn szykuje się do debaty prezydenckiej w „Super Expressie". „Założę swoje czerwone korale"

"To będzie show"

Prof. Maciej Mrozowski, medioznawca: Trzaskowski i Nawrocki będą pod ostrzałem

- Historycznie pierwsze debaty organizowała właśnie prasa. To, że "Super Express" będzie teraz platformą, na której rozegrają się najważniejsze kampanijne wydarzenia i wszyscy będą mogli to obserwować jest bardzo dobrym pomysłem. Ta debata będzie niezwykle wymagająca dla Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Faworyci w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego będą pod potężnym ostrzałem reszty stawki. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości mogą wiele zyskać, ale mogą też bardzo dużo stracić. Inni w zasadzie mogą tylko zyskać i urosnąć. Warto jeszcze zwrócić uwagę na formułę tego wydarzenia. Czegoś takiego jeszcze nie było. Tu może wkraść się żywioł i sytuacja będzie wtedy trudna do przewidzenia. To będzie show. Zobaczymy komu puszczają nerwy, kogo stać na ciętą i szybką ripostę, a kto trzyma się racjonalnego pionu i przekonań. Tu wypłyną prawdziwe charaktery kandydatów na prezydenta. Bardzo ważna będzie komunikacja niewerbalna. Miny, gestykulacja, wygląd i cała ekspresja mocno wpłyną na końcową ocenę uczestników debaty.

"Obiektywizm i bezstronność"

Prof. Henryk Domański, socjolog: Ta debata gwarantuje obiektywizm

- "Super Express" jest postrzegany jako instytucja neutralna w organizowaniu takich wydarzeń. Zupełnie inaczej niż telewizje informacyjne, którym przypisywane są bardzo konkretne partyjne sympatie. Będzie to więc pierwsza debata, która w oczach większości społeczeństwa gwarantuje obiektywizm i bezstronność. To będzie przede wszystkim ważny test dla dotychczasowego lidera tego wyścigu, dla Rafała Trzaskowskiego. Okaże się, czy wrócił do formy wyborczej, czy potrafi odpowiadać na konkretne i trudne pytania, czy wypadnie lepiej, czy gorzej niż jego główny konkurent Karol Nawrocki. W opinii większości komentatorów nie poradził sobie dobrze w Końskich stąd taka presja na kandydata KO. Jeżeli zda ten egzamin, to odskoczy Karolowi Nawrockiemu, a jeżeli dystans pomiędzy nim i popieranym przez PiS kandydatem będzie się zmniejszał, mogą nawet zamienić się miejscami.

