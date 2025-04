Tak Mentzen zadrwił z Hołowni. Zrobili sobie selfie

No ładnie!

Do debaty prezydenckiej "Super Expressu" zaproszonych zostało wszystkich 13 kandydatów, startujących w wyborach prezydenckich czyli: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg. Wszyscy oni przyjęli nasze zaproszenie. To pierwsza debata wszystkich kandydatów w tej kampanii wyborczej! Debata prezydencka "Super Expressu" wystartowała o godzinie 18:00. Zapraszamy do relacji na żywo!

Tak Mentzen zadrwił z Hołowni

Formuła debaty zakłada zadawanie sobie pytań. Marszałek Sejmu chciał zadać pytanie Sławomirowi Mentzenowi, ale najpierw polityk Konfederacji zrobił sobie selfie z Szymonem Hołownią, co było nawiązaniem do zachowania polityka w Watykanie.

Kolejność pytających, którzy zadają pytania wylosowanemu rywalowi:

Adrian Zandberg - Grzegorzowi Braunowi

Szymon Hołownia - Markowi Jakubiakowi

Sławomir Mentzen - Markowi Wochowi

Joanna Senyszyn - Arturowi Bartoszewiczowi

Krzysztof Stanowski - Adrianowi Zandbergowi

Artur Bartoszewicz - Sławomirowi Mentzenowi

Marek Woch - Rafałowi Trzaskowskiemu

Maciej Maciak - Krzysztofowi Stanowskiemu

Marek Jakubiak - Maciejowi Maciakowi

Rafał Trzaskowski - Magdalenie Biejat

Grzegorz Braun - Karolowi Nawrockiemu

Magdalena Biejat - Joannie Senyszyn

Karol Nawrocki - Szymonowi Hołowni