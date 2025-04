Joanna Senyszyn jak królowa na debacie "Super Expressu": "Pozdrawiam Polskę, świat i galaktykę"

Grzegorz Braun przyjechał na debatę "Super Expressu". To pierwszy z trzynastu kandydatów

Joanna Senyszyn już na debacie prezydenckiej "Super Expressu". "Dzień dobry Kochani"

Dzień dobry Kochani! Dzień dobry, pozdrawiam Polskę, świat i galaktykę! - takimi słowami przywitała się przed rozpoczęciem debaty Joanna Senyszyn, jedna z 13 kandydatek na prezydenta RP. Na pytanie o to, jak nastrój przed debatą odpowiedziała:

- Bardzo dobrze się czuję, lubię debaty, lubię wygłaszać swoje poglądy, lubię kiedy debaty są ostre, bo wtedy mamy okazję przekonać się jak to jest - powiedziała Joanna Senyszyn.

Debata prezydencka "Super Expressu". Wyjątkowa formuła

Cała debata będzie podzielona na dwie rundy. W pierwszej rundzie kandydaci będą zadawać pytania bezpośrednio do swoich oponentów, zadający pytanie będzie miał na to 30 sekund, a pytany będzie miał 90 sekund na odpowiedź, będzie też 30 sekund na ripostę. Kandydaci staną ze sobą oko w oko, a miejscem ich spotkania będzie specjalna przestrzeń wyznaczona do tego w studio, którą można nazwać "ringiem".

Każdy kandydat kolejno „zaprasza na słowny pojedynek” trójkę różnych uczestników debaty. Każdej z wybranych przez siebie osób może zadać wyłącznie jedno pytanie, w tym dwie osoby, do których skierowane jest pytanie wybiera pytający, trzeci pytany zostanie wybrany w drodze losowania. To losowanie już za nami, dzięki czemu wiadomo, kto z kim zmierzy się w słownej potyczce. Wylosowane pary są następujące, pytania zadadzą sobie:

Adrian Zandberg - Grzegorzowi Braunowi

Szymon Hołownia - Markowi Jakubiakowi

Sławomir Mentzen - Markowi Wochowi

Joanna Senyszyn - Arturowi Bartoszewiczowi

Krzysztof Stanowski - Adrianowi Zandbergowi

Artur Bartoszewicz - Sławomirowi Mentzenowi

Marek Woch - Rafałowi Trzaskowskiemu

Maciej Maciak - Krzysztofowi Stanowskiemu

Marek Jakubiak - Maciejowi Maciakowi

Rafał Trzaskowski - Magdalenie Biejat

Grzegorz Braun - Karolowi Nawrockiemu

Magdalena Biejat - Joannie Senyszyn

Karol Nawrocki - Szymonowi Hołowni

W drugiej rundzie przyjdzie czas na podsumowanie i oświadczenia, przedstawienie swojej wizji prezydentury i apel do wyborców, na które każdy z uczestników będzie miał na to 90 sekund. Kandydaci zwrócą się w tej rundzie wprost do Polaków.

