Grzegorz Braun przyjechał na debatę "Super Expressu". To pierwszy z trzynastu kandydatów

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, pojawił się w studiu "Super Expressu", by wziąć udział w debacie przedwyborczej. To pierwszy z trzynastu kandydatów, którzy dotarli do naszego studia. W debacie prezydenckiej "Super Expressu" wezmą udział wszyscy kandydaci na urząd prezydenta. To pierwsza taka debata w Polsce przed wyborami prezydenckimi 2025.