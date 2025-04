Sławomir Mentzen jak Bradley Cooper? Najsłynniejsze selfie już trafiło do sieci

Porażające wyznanie Szymona Hołowni w czasie debaty! Okropne, co go spotkało

Mało którzy uczestnicy debaty prezydenckiej "Super Expressu" weszli ze sobą w tak ostre i bezpośrednie starcie jak Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia. Jako pierwszy rywala do pulpitu wywołał marszałek Sejmu. Lider Konfederacji odwdzięczył się tym samym. Gdy przyszła pora na zadawanie pytań przez niego, wezwał do odpowiedzi Szymona Hołownię. Dyskusja polityków zamieniła się w pyskówkę, a rywale często sobie przerywali. Mimo tego znaleźli chwilę, by zapozować do wspólnego zdjęcia. Była to inicjatywa Sławomira Mentzena, który w ten sposób nawiązał do zachowania marszałka Sejmu podczas pogrzebu papieża Franciszka.

Słynne selfie Mentzena i Hołowni zostało już udostępnione na portalu X. Oprócz polityków na zdjęciu znalazł się również prowadzący debatę (wespół z Jackiem Prusinowskim) Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu".

Robienie selfie to jedna z niewielu rzeczy, w których Szymon Hołownia ma doświadczenie ;) pic.twitter.com/GhJsD6LZCo— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) April 28, 2025

Być może selfie z debaty "Super Expressu" przejdzie do historii, jak słynne zdjęcie z rozdania Oscarów w 2014 r. Wówczas aktor Bradley Cooper sfotografował się z innymi sławami Holywood, takimi jak między innymi: Meryl Streep, Brad Pitt, czy Jared Leto. Selfie zostało wrzucone na konto prowadzącej galę Ellen DeGeneres, bijąc rekord retwittów należący wcześniej do Baracka Obamy.

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów, konieczne będzie przeprowadzenie powtórnego głosowania, zaplanowanego na 1 czerwca. Weźmie w nim udział już tylko dwóch kandydatów z największą liczbą głosów w I turze.

Ostre starcia w debacie "Super Expressu"

Express Biedrzyckiej - Rychard Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.