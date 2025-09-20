PILNE. Cyberatak sparaliżował lotniska w Europie. Poważne utrudnienia

Cyberatak sparaliżował lotniska w Europie – opóźnienia i odwołania lotów w Brukseli, Berlinie i Londynie

Dziś, w sobotę 20 września kilka dużych europejskich lotnisk zmaga się z poważnymi zakłóceniami spowodowanymi cyberatakiem na firmę obsługującą systemy odprawy i wejścia na pokład pasażerów. Problemy dotknęły m.in. porty lotnicze w Brukseli, Berlinie i londyńskim Heathrow – informuje agencja Reutera. Atak sparaliżował automatyczne systemy, przez co odprawa pasażerów i kontrola wejścia na pokład mogły być przeprowadzane wyłącznie ręcznie. W efekcie część lotów była opóźniona lub odwołana.

Lotnisko Berlin-Brandenburg podało, że problemy pojawiły się już w piątek wieczorem, co spowodowało dłuższe kolejki i utrudnienia w obsłudze pasażerów. Cyberatak nie był wymierzony w same porty lotnicze, lecz w firmę zewnętrzną dostarczającą systemy dla wielu linii lotniczych. Również lotnisko w Brukseli potwierdziło zakłócenia, a Heathrow ostrzegło pasażerów przed możliwymi opóźnieniami z powodu problemów technicznych. Rzecznik londyńskiego portu przekazał, że firma pracuje nad „szybkim rozwiązaniem problemu”. Pasażerom zaplanowanych na sobotę lotów zalecono, by przed wyruszeniem na lotnisko sprawdzili w liniach lotniczych, czy ich połączenie się odbędzie.

"Zalecamy pasażerom sprawdzenie statusu lotu w linii lotniczej przed podróżą"

Oto komunikat, który wydało sławne brytyjskie lotnisko Heathrow: "Firma Collins Aerospace, która zapewnia systemy odprawy i wejścia na pokład dla wielu linii lotniczych na wielu lotniskach na całym świecie, doświadcza problemu technicznego, który może powodować opóźnienia dla pasażerów odlatujących. Podczas gdy dostawca pracuje nad szybkim rozwiązaniem problemu, zalecamy pasażerom sprawdzenie statusu lotu w linii lotniczej przed podróżą. Prosimy o przybycie nie wcześniej niż trzy godziny przed lotem długodystansowym lub dwie godziny przed lotem krajowym. W strefach odprawy dostępni są dodatkowi pracownicy, którzy pomogą i zminimalizują utrudnienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności".

