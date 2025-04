Pilne! Data rozpoczęcia konklawe. Sensacyjne doniesienia z Watykanu

Polacy żegnają papieża Franciszka w Watykanie. "Docierał właśnie do takich prostych serc"

Papież Franciszek przed śmiercią przekazał 200 tys. euro więźniom. "Oddał wszystko, co miał na koncie"

Tragedia w szkole we Francji. Licealista zginął w ataku nożownika, trzy osoby ranne

Przygotowania do pogrzebu

Data inauguracji konklawe to najbardziej oczekiwana obecnie decyzja, jaką podejmą kardynałowie spotykający się codziennie na kongregacjach generalnych. Ich celem jest przygotowanie pogrzebu papieża oraz wyboru jego następcy. Nie wyklucza się, że data konklawe może zostać ogłoszona dopiero po pierwszym spotkaniu kardynałów, jakie odbędzie się po sobotnim pogrzebie Franciszka. Na razie wiadomo, że będzie to rekordowe konklawe pod względem liczby jego uczestników. Elektorów jest obecnie 135.

Czytaj też: Prawie 100 tys. osób oddało już hołd papieżowi Franciszkowi. Burmistrz Rzymu wydał komunikat [RELACJA NA ŻYWO]

Franciszek mianując kardynałów podczas dziesięciu konsystorzy w czasie 12 lat swego pontyfikatu, przekroczył pułap 120 elektorów określony w 1975 roku przez Pawła VI i utrzymany przez Jana Pawła II. Spośród 135 kardynałów uprawnionych do udziału w wyborze papieża dwóch poinformowało, że nie przybędzie do Watykanu z powodu stanu zdrowia. Prawie 80 procent elektorów to nominaci Franciszka. Jest wśród nich, jak się zauważa, wielu zwolenników jego reformatorskiej linii pontyfikatu.

Zobacz też: Papież Franciszek przed śmiercią przekazał 200 tys. euro więźniom. "Oddał wszystko, co miał na koncie"

Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się w sobotę o godz. 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.