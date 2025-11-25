PILNE. Drony nad państwem NATO. Poderwano myśliwce

Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii od strony Ukrainy. Poderwano myśliwce NATO

Niepokojące doniesienia z Rumunii. Rumuńskie Siły Powietrzne wykryły we wtorek rano, 25 listopada, dwa wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną kraju - poinformowało Ministerstwo Obrony (MApN) w Bukareszcie. W dwóch wschodnich rejonach Rumunii, blisko granicy z Ukrainą ogłoszono alarm. Poderwane zostały myśliwce NATO, niemieckie i rumuńskie. Jak podaje "Romania Insider", systemy radarowe namierzyły drona w pobliżu okręgu Tulcza, co spowodowało poderwanie dwóch niemieckich samolotów Eurofighter Typhoon o godzinie 6:28. Dron nadleciał nad Rumunię z kierunku Wilkowa na Ukrainie, kierował się w stronę okolic Chilia Veche w Tulczy. Potem, już o godzinie 7:37 poderwano samoloty rumuńskie, a alarm ogłoszono w okręgu Gałacz. Najprawdopodobniej incydenty miały związek z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, który miał miejsce minionej nocy i nad ranem. Na razie brak doniesień o tym, czy drony odleciały na stronę ukraińską, czy też zostały zestrzelone lub spadły na teren Rumunii.

Dron leciał także do Mołdawii od strony Odessy? Komunikat sił powietrznych Ukrainy

Jak podaje RBC-Ukraine, mogła zostać naruszona także przestrzeń powietrzna Mołdawii. „Kilka rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w obwodzie odeskim, w pobliżu granicy z Mołdawią; możliwe jest przekroczenie granicy państwowej” – podały ukraińskie Siły Powietrzne. Nie jest to pierwszy raz, kiedy naruszona zostaje przestrzeń powietrzna Rumunii. Zaledwie tydzień temu, również podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, dron przekroczył granicę, powodując poderwanie niemieckich i rumuńskich myśliwców. Również 13 września Rumunia zgłosiła wkroczenie drona w swoją przestrzeń powietrzną podczas ataku na ukraińską infrastrukturę. W nocy 29–30 września 2023 radary rumuńskiego ministerstwa obrony wykryły możliwe naruszenie granicy przez drona w rejonie Galați.

Sonda Czy polska armia powinna inwestować w systemy antydronowe? Tak Nie Nie mam zdania

❗️Russian drones likely cross into Romania and Moldova - Ukrainian Air Forcehttps://t.co/28XLPtJ8v9— RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) November 25, 2025

Quiz z wiedzy ogólnej. Znasz najważniejsze wydarzenia XX wieku? Pytanie 1 z 15 Które kraje oprócz Polski zostały w 1999 r. przyjęte do Paktu Północnoatlantyckiego? Finlandia i Szwecja Czechy i Węgry Hiszpania i Włochy Następne pytanie