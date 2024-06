Mężczyzna oblał się benzyną i podpalił pod siedzibą rządu!

O okolicznościach tego strasznego zdarzenia rozpisują się chorwackie media. Zgodnie z tym, co podaje "Večernji List", do dramatu doszło we wtorek, 11 czerwca, o godz. 9.37 na placu św. Marka w Zagrzebiu w Chorwacji, tuż przed siedzibą chorwackiego rządu. "Nieznany mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Trwa dochodzenie" - podaje portal. Dyrektor szpitala Sióstr Miłosierdzia w Zagrzebiu, dr Davor Vagić, potwierdził serwisowi, że do Kliniki Traumatologii przyjęto mężczyznę, który się podpalił. "Pacjent w bardzo ciężkim stanie został przyjęty do szpitala, gdzie przechodzi intensywne leczenie".

Tragedia w Chorwacji. Mężczyzna oblał się benzyną i podpalił

Naoczny świadek powiedział mediom, że zauważył "dziwnie zachowującego się mężczyznę". "Gdy poinformowana o nim ochrona próbowała się zbliżyć, desperat dokonał samopodpalenia. Na zdjęciach udostępnianych w chorwackich mediach widać postać stojącą w płomieniach przy barierkach ustawionych na centralnym placu stolicy" - podaje PAP. "Na początku nie rozumieliśmy, co się dzieje, to był tylko dym. Chcieliśmy się zbliżyć, ale służby powiedziały nam, że nie możemy. Później zobaczyliśmy, co się naprawdę wydarzyło" – powiedział jeden ze świadków. Inny mówi, że wcześniej na placu widział mężczyznę, który nosił butelki z jakąś cieczą i ciężki plecak.

Agencja informacyjna Pixsell opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia, na których widać zszokowanego premiera Chorwacji, Andreja Plenkovicia i ministra finansów Marko Primoraca, stojących w pobliżu miejsca, w którym doszło do tragedii. Na miejscu działają służby, plac jest tymczasowo zamknięty. Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu mężczyzna zdecydował się na tak desperacki krok.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108 Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.plW sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.