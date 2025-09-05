Putin: siły zachodnie byłyby uzasadnionym celem ataku, jeśli pojechałyby na Ukrainę, zwłaszcza w czasie działań wojennych

„Jeśli pojawią się tam jakieś wojska, zwłaszcza teraz, podczas operacji wojskowych, to wychodzimy z założenia, że ​​będą to uzasadnione cele do zniszczenia” – powiedział Putin na forum ekonomicznym we Władywostoku. „Jeśli zostaną podjęte decyzje prowadzące do pokoju, do długotrwałego pokoju, to po prostu nie widzę sensu w ich obecności na terytorium Ukrainy i kropka” – dodał. Odniósł się w ten sposób do niedawnych doniesień z Paryża. W czwartek 26 państw zobowiązało się do rozmieszczenia sił w ramach powojennych gwarancji bezpieczeństwa, które obejmowałyby międzynarodowe siły lądowe, morskie i powietrzne.

Putin uważa, że rozszerzenie NATO było jednym z głównych powodów inwazji na Ukrainę, postrzegając ekspansję sojuszu na wschód jako zagrożenie dla Rosji Próba NATO znalezienia drogi do Ukrainy stanowi zagrożenie dla naszego kraju. Dlatego obecność obcych sił zbrojnych, wojsk NATO na terytorium Ukrainy, w pobliżu naszych granic, postrzegamy jako zagrożenie” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dziennikarzom - poinformowała państwowa agencja prasowa TASS. „To zagrożenie dla nas, ponieważ NATO postrzega Rosję jako swojego wroga, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach. Nie możemy na to pozwolić. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby zapewnić nasze bezpieczeństwo” – mówił Pieskow.

