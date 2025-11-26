PILNE! Wiadomo, kiedy koniec wojny w Ukrainie?

Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, uważa, że Rosja pozostanie długoterminowym zagrożeniem dla Europy, nawet po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego.

Rutte przewiduje możliwość zakończenia wojny w Ukrainie do końca 2025 roku, pod warunkiem kontynuacji rozmów w Genewie.

Zaskakująco, wyraził poparcie dla wysiłków prezydenta USA Donalda Trumpa w kwestii deeskalacji napięć z Putinem i jego roli w NATO.

Czy to optymistyczne spojrzenie na koniec konfliktu jest realistyczne? Jaką rolę odegra Trump? Sprawdź, co dalej.

Koniec wojny w Ukrainie jest bliski?

"Rosja będzie stanowić zagrożenie w perspektywie długoterminowej. Jeżeli prezydent Rosji jest gotów poświęcić milion swoich obywateli w imię błędnego przekonania o konieczności »naprawienia historii«, musimy być na to przygotowani" – powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte w opublikowanym w środę, 26 listopada, wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais". Jego zdaniem Rosja będzie stanowić zagrożenie dla Europy nawet po zawarciu porozumienia pokojowego.

Rosja nadal będzie zagrożeniem

A to - jak powiedział w rozmowie - może zostać zawarte jeszcze w tym roku. "Zakończenie wojny w Ukrainie do końca 2025 roku jest możliwe, choć rozmowy delegacji USA i Ukrainy w Genewie muszą być kontynuowane" - stwierdził. Zaznaczył także, że podziwia wysiłki podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, aby przełamać impas w stosunkach z Putinem. "Jestem naprawdę zadowolony z przywództwa prezydenta Trumpa. W pełni go popieram" – powiedział i podkreślił, że jego zdaniem tylko dzięki Trumpowi udało się osiągnąć postęp w takich kwestiach, jak zwiększenie wydatków na obronność przez kraje NATO oraz działania na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy.