PILNE. Wybuchy w Bejrucie. Izrael przyznaje się do ataku

Eksplozje w stolicy Libanu, Bejrucie. Izrael zemścił się za atak rakietowy na boisko?

Wszystko wskazuje na to, że niestety możemy już mówić o poważnej eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie. Bejrut, stolica Libanu, właśnie została zaatakowana - podaje m.in. agencja Reutera. Na filmach i zdjęciach, które pojawiają się na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych widać dym i duże zniszczenia. Brak jeszcze informacji o poszkodowanych, jednak pociski ewidentnie trafiły w budynki mieszkalne. Zaatakowany obszar to południowe przedmieścia Libanu, uznawane za siedlisko członków Hezbollahu. Już wiadomo, że to atak Izraela. Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że „przeprowadziły ukierunkowany atak w Bejrucie na dowódcę odpowiedzialnego za zamordowanie dzieci w Majdal Szams i zabicie wielu innych cywilów izraelskich”. Parę dni wcześniej rakieta uderzyła w boisko pełne dzieci na terenie Izraela. Izrael "zbliża się do otwartej wojny z Hezbollahem i Libanem" - mówił izraelski minister spraw zagranicznych Israel Kac. Hezbollah w końcu przyznał się do ostrzału, ale stwierdził, że celem była pobliska izraelska baza wojskowa.

Atak rakietowy na boisko w Izraelu, zginęło 12 osób. Izrael groził otwartą wojną z Libanem

27 lipca rakieta spadła na boisko pełne dzieci na kontrolowanych przez Izrael Wzgórzach Golan. Zginęło 12 osób, a 34 zostały ranne. Ofiary mają od 10 do 20 lat. To był najstraszniejszy atak na Izrael od 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zamordował 1200 osób, ostrzeliwując kraj i przenikając na jego terytorium. Było głośno o drastycznych zabójstwach cywilów dokonywanych przez terrorystów m.in. na festiwalu muzycznym. Odpowiedź Izraela była miażdżąca. Strefa Gazy jest systematycznie równana z ziemią. Tymczasem Izraelowi zagraża także inna organizacja terrorystyczna, libański Hezbollah. Regularna wymiana ognia między nimi trwa od 7 października, dzisiejszy (30 lipca) atak był jednak czymś znacznie poważniejszym.

BREAKING:The scene in Lebanon’s capital city of Beirut right now after Israel bombed the densely populated area of Haret Hreik, targeting residential buildings.This is terrorism. pic.twitter.com/e4p2YUMUcK— sarah (@sahouraxo) July 30, 2024

This attack took place in the heart of the Dahia - a stronghold of Hezbollah in Lebanon. pic.twitter.com/Zefc1Jwp3l— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) July 30, 2024

Major Israeli airstrike destroys large parts of a building in Beirut, Lebanon.Looks like they went after a high-value target. pic.twitter.com/T0qxsCoVPL— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2024

