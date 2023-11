Piorun zabił 34-latkę na plaży! Szokujące wideo pokazuje ostatnie chwile

Co za całusy!

Piorun zabił 34-latkę na plaży! Kamera monitoringu uchwyciła przerażającą chwilę uderzenia gromu

Burza i pioruny potrafią być śmiertelnie niebezpieczne, ale nie wszyscy zachowują wtedy ostrożność. A to doprowadza niekiedy do tragedii. W Polsce kilka lat temu zostali porażeni piorunem turyści, którzy szli na Giewont mimo zbliżającej się burzy. Teraz do dramatu doszło w Kolumbii. Turystka zginęła tam na oczach krewnych podczas rodzinnych wakacji na plaży w Kartagenie. Froilanis Maireth Rivas Roman (+34 l.) i kilka towarzyszących jej osób wybrali się na otwartą przestrzeń na plaży, choć nadciągała burza. Niestety, nie zdążyli skryć się w bezpiecznym miejscu, gdy zaczęły walić gromy. Na nagraniu z kamery przemysłowej, które obiegło media społecznościowe widać przerażający moment, w którym Froilanis zostaje porażona podczas potężnego rozbłysku z nieba i upada płasko na ziemię. Niestety, 34-letniej matki dwójki dzieci nie udało się ocalić mimo 45-minutowej reanimacji. Kobieta zmarła w wyniku zatrzymania krążenia.

Jak zachować się podczas burzy? Jak nie zostać zabitym przez piorun?

Po tragedii władze lokalne wezwały turystów i mieszkańców, by zwracali baczniejszą uwagę na prognozy pogody i zmieniającą się aurę, a gdy zbliża się burza, nie czekali na ostatnią chwilę ze schronieniem się w bezpiecznym miejscu. Pamiętajmy, że piorun może nas trafić również na plaży. Kiedy zbliża się burza, powinniśmy jak najszybciej schronić się w budynku posiadającym instalację odgromową, a gdy jest to niemożliwe, unikać otwartych przestrzeni, nie chronić się pod drzewami, nie wchodzić do wody. Jeśli nie mamy dokąd uciec, kucnijmy na ziemi, najlepiej na przykład na plecaku, w górach jak najszybciej zejdźmy ze szczytu czy grani w niżej położone miejsce.

Mujer fue impactada por un rayo cuando se bañaba en una playa en #Cartagena pic.twitter.com/c7fXw7fF0G— Momentos Virales (@momentoviral) November 15, 2023

