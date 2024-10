Planował krwawy atak w dniu wyborów. Na "tłumy ludzi"!

O zatrzymaniu 27-letniego Afgańczyka poinformował we wtorek (8 października) amerykański Departament Sprawiedliwości. 27-letni Nasir Ahmad Tawhedi z Oklahoma City przyznał śledczym, że zaplanował atak w dniu wyborów, "na tłumy ludzi". Tawhedi został oskarżony o spisek i próbę udzielenia materialnego wsparcia Państwu Islamskiemu, w USA uznanego za organizację terrorystyczną. Mężczyzna miał działać ze wspólnikiem, z którym "chcieli umrzeć jak męczennicy Państwa Islamskiego". Wspólnik 27-latka jak dotąd nie został oficjalnie zidentyfikowany. Departament Sprawiedliwości USA przekazał natomiast, że może nim być nieletni brat żony zatrzymanego.

Wybory w USA. 27-latek planował atak terrorystyczny. Miał mu pomagać nieletni?

Jak przekazują media, powołując się na informacje od służb, Tawhedi przyjechał do USA we wrześniu 2021 roku. Planując atak zamówił karabiny AK-47, rozpoczął wyprzedaż majątku rodziny i kupił bilety w jedną stronę dla żony i dziecka do Afganistanu. Agencja Associated Press przekazała, że jego aresztowanie zbiegło się z obawami FBI o nasilenie przemocy ekstremistycznej. Szef FBI Christopher Wray powiedział jeszcze w sierpniu, że "trudno mu było przypomnieć sobie okres w jego karierze, kiedy tak wiele różnych rodzajów zagrożeń wystąpiło jednocześnie". "Zwalczanie terroryzmu jest wciąż priorytetem numer jeden dla FBI i wykorzystamy wszelkie zasoby, aby chronić naród amerykański" - napisał w oświadczeniu, opublikowanym we wtorek.

Wybory w USA. Przewaga Harris maleje

FBI nie ujawnia, w jaki sposób Tawhedi znalazł się pod lupą śledczych. "Za oznakę jego determinacji uznaje m.in., że czytał dwójce małych dzieci, w tym swojej córce, tekst opisujący nagrody, jakie męczennik otrzymuje w życiu pozagrobowym". Tymczasem 8 października opublikowano najnowszy sondaż przedwyborczy agencji Reutera i "New York Timesa". Wynika z niego, że kandydatka demokratów Kamala Harris prowadzi trzema punktami procentowymi nad republikaninem Donaldem Trumpem. Przewaga Harris topnieje, jeszcze miesiąc temu wynosiła sześć punktów procentowych.