Płonie rosyjski tankowiec. Ukraińskie drony uderzyły

Pożar tankowca w rosyjskim porcie Tuapse po ukraińskim ataku dronowym. Kolejne uderzenie w infrastrukturę Putina

Ukraiński atak dronowy w nocy z soboty na niedzielę doprowadził do pożaru tankowca i infrastruktury naftowej w rosyjskim porcie Tuapse nad Morzem Czarnym – poinformowały władze Kraju Krasnodarskiego. To kolejny z serii ataków na strategiczne cele energetyczne Rosji w ostatnich tygodniach. Według oficjalnego komunikatu opublikowanego w niedzielę rano na Telegramie władz regionu, fragmenty zestrzelonego drona spadły na tankowiec zacumowany w porcie, powodując pożar nadbudówki pokładowej. „W porcie Tuapse na tankowiec spadły fragmenty samolotu bezzałogowego, uszkadzając nadbudowę pokładową. Na jednostce wybuchł pożar, a załoga została ewakuowana” – przekazano w oświadczeniu. Ogień miał objąć część pokładu, lecz – według rosyjskich źródeł – został opanowany przez służby ratunkowe. Brak informacji o ofiarach.

Jeden z największych zmasowanych ataków dronowych Ukrainy od początku wojny?

Port w Tuapse to jeden z kluczowych punktów eksportu ropy w regionie Morza Czarnego. Znajduje się tam terminal naftowy i rafineria należące do koncernu Rosnieft, które od początku wojny stanowią strategiczny cel ukraińskich działań sabotażowych i dronowych. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę obrona przeciwlotnicza zniszczyła 164 ukraińskie drony nad terytorium Rosji, Krymem oraz nad Morzem Czarnym i Azowskim. 32 drony miały zostać zestrzelone nad Krajem Krasnodarskim, gdzie znajduje się Tuapse. Jeśli te dane są prawdziwe, byłby to jeden z największych zmasowanych ataków dronowych Ukrainy od początku wojny. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu atak wpłynął na funkcjonowanie terminalu i rafinerii. Władze Krasnodaru poinformowały jedynie o „uszkodzeniu budynków i innej infrastruktury portowej”, nie precyzując, czy produkcja i przeładunek ropy zostały zatrzymane. Od początku 2024 roku Ukraina systematycznie atakowała rafinerie, terminale i magazyny paliw na terytorium Rosji, starając się ograniczyć zdolności logistyczne Moskwy i źródła finansowania wojny. Tuapse – jako port eksportowy Rosnieftu – był już wcześniej celem ataku w styczniu 2024 roku, kiedy dron uderzył w zbiorniki ropy.

Russian Telegram channels report a fire after an attack on Russian Tuapse.There are reports that a Rosneft offshore oil terminal might have been hit.The deep-water berth might have been hit. It was put into operation in 2013 and has the capacity to handle up to ~7 million… pic.twitter.com/hzwkLhFaGI— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 2, 2025

