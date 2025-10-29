Nie ma szans na pokój? "Putin zdeterminowany jak nigdy"

NBC News: Ustalenia wywiadu USA wskazują na to, że Putin jest zdecydowany jak nigdy na kontynuowanie wojny

„Za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem, są to dobre rozmowy, a potem nic z nich nie wynika. Po prostu nic z nich nie wynika” – powiedział Donald Trump w zeszłym tygodniu. Ostatnio dodał, że nie zamierza spotykać się z Putinem, póki nie zyska pewności, iż Rosja też chce kompromisu w sprawie wojny na Ukrainie. Niedawno mówiło się o planach zorganizowania szczytu rosyjsko-amerykańskiego w Budapeszcie, ale szybko okazało się, że nic z tego nie będzie, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Niedawno Trump nałożył sankcje na rosyjski przemysł paliwowy, co m.in. w opinii szefa NATO jest decyzją, która może mieć istotne skutki dla zakończenia konfliktu. „Po prostu poczułem, że nadszedł czas” – powiedział Trump dziennikarzom, dodając, że choć nowe sankcje są „ogromne”, to ma nadzieję, że „nie potrwają długo”, a wojna się skończy. Ale jeśli wierzyć doniesieniom NBC News, amerykański wywiad nie daje Trumpowi wielkich nadziei na pokój.

NBC News: Rosja nie chce pokoju, bo musi odnieść nowe zwycięstwa w celu usprawiedliwienia wielkich strat i wydatków na wojnę

Niedawna ocena amerykańskiego wywiadu według NBC News wskazuje na to, że Władimir Putin jest "bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, by kontynuować wojnę na Ukrainie i odnieść zwycięstwo na polu bitwy". Tak twierdzą wysoko postawieni urzędnicy Kongresu cytowani przez to źródło i powołujący się na raporty służb USA. Według tych urzędników Rosja wcale nie dąży do pokoju, ponieważ wobec ogromnego nakładu sił i środków ze strony państwa i społeczeństwa musi usprawiedliwić straty w ludziach i zły stan gospodarki. Putin musi w tym celu dokonać zdobyczy terytorialnych i rozszerzyć swoje wpływy - tłumaczą urzędnicy, którzy zapoznali się z raportem wywiadu.

