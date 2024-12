Podejrzała, co jej kupił chłopak milioner na Święta. Była w szoku!

Anonimowa dziewczyna milionera podejrzała, co kupił pod choinkę. Pożaliła się na forum, wszyscy ją poparli!

Internetowe anonimowe wyznania o związkach, małżeństwie i miłości nierzadko stają się przebojami internetu. Zwłaszcza forum Reddit staje się często scenerią burzliwych dyskusji na osobiste tematy. Teraz jak co roku powraca temat świątecznych prezentów. Co kupić na gwiazdkę dziewczynie? Czego nigdy nie wypada kupować w prezencie? Jakie są najgorsze świąteczne prezenty? W wątkach na takie tematy zawsze wybucha dyskusja na temat tego, ile powinien kosztować prezent. Kupowanie czegoś bardzo taniego jednym wydaje się dopuszczalne, innym nie. Czasami w tej kwestii diabeł tkwi w szczegółach... Tak było w przypadku pewnej anonimowej użytkowniczki forum Reddit, o której napisał "Daily Mail". Kobieta pisze, że od trzech lat jest związana z zamożnym mężczyzną. Od początku poważnym problemem w związku była matka owego milionera. Po pierwszym spotkaniu orzekła, że dziewczyna na pewno jest interesowna, innym razem powiedziała jej w twarz, że poprzedni związek syna rozbiła. Niestety, mężczyzna bagatelizuje te działania.

„Nigdy nie wychodź za maminsynka. Będziesz tego żałować”

„Kiedyś kupił mi pierścionek z węzłem miłości, co było super słodkie, ale kiedy powiedział o tym mamie, spanikowała. Od tamtej pory wydaje się, że boi się kupić mi cokolwiek znaczącego” - żali się użytkowniczka. Potem opisała, że zdarzyło jej się zapuścić żurawia do paczek z prezentami, kiedy przenosiła je pod choinkę. Zauważyła pakunki dla siebie, swojej siostry oraz matki swojego chłopaka. Gdy domyśliła się zawartości, była w szoku! „Przenosiłam paczki do naszego salonu, gdy zobaczyłam prezent z napisem „dla mamy” i paragon z luksusowej marki jubilerskiej” — napisała. Tymczasem ona i siostra dostały taki sam prezent - bluzy z logo ich uniwersytetu. Ta dysproporcja wydała jej się niestosowna, zwłaszcza wobec zachowania matki chłopaka. Co na to internauci? „To się nie poprawi” — ostrzegał jeden z komentujących. „Powinnaś była rzucić go po pierwszym spotkaniu z jego matką. Wymyśliła o tobie różne rzeczy, a on się tym przejął, przez co zaczął cię źle traktować pod jej wpływem. „To się nadal dzieje, a ty to znosisz od trzech lat. Już dość”, „Nigdy nie wychodź za maminsynka. Będziesz tego żałować” - piszą komentujący. Czyżby to było Last Christmas tej pary?

Sonda Czy chłopak bohaterki postąpił źle? Tak, to jest niezręczne Nie, miał prawo kupić o wiele droższy prezent matce Nie mam zdania

My boyfriend is a millionaire and all I've ever wanted... but now I've seen the Christmas present he bought me I'm questioning everything https://t.co/W8l1Udnh1v— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 19, 2024

QUIZ. Potrafisz się zachować przy stole i w towarzystwie? Te zasady savoir-vivre'u znają tylko wybrani. Pokaż, że jesteś jednym z nich Pytanie 1 z 10 Kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę przy powitaniu? Kobieta jako pierwsza wyciąga rękę do mężczyzny Mężczyzna jako pierwszy wyciąga rękę do kobiety Kto pierwszy, ten lepszy Następne pytanie