Podłoga runęła podczas wesela, wszyscy spadli piętro niżej! Dziesiątki rannych

Podłoga zawaliła się podczas wesela, dziesiątki weselników runęło w z pierwszego piętra na parter. Horror w zabytkowym klasztorze w Toskanii

Miało być toskańskie wesele jak z romantycznego filmu, skończyło się niewiarygodnym dramatem! Tragedia rozegrała się w sobotę, 13 stycznia w malowniczej okolicy pod miejscowością Pistoia na północ od Florencji. Znajduje się tam zabytkowy, XV-wieczny budynek dawnego klasztoru. Teraz jest on używany jako miejsce organizowania różnych imprez i spotkań. W ostatnią sobotę trwało tam romantyczne wesele. 60 osób tańczyło i bawiło się na piętrze zabytkowej budowli. W pewnym momencie rozległy się dziwne trzaski. Podłoga zaczęła pękać i chwiać się, aż w pewnym momencie runęła, a wraz z nią wszyscy weselnicy. To zawalił się parkiet na piętrze, a tym samym sufit pierwszej kondygnacji klasztoru. Widocznie zabytkowa budowla nie wytrzymała takiego obciążenia i doszło do katastrofy budowlanej. Efekty? Chociaż cudem nikt nie zginął, to pięć osób jest w stanie krytycznym, stan kolejnych 10 jest poważny, 27 innych odniosło niegroźne obrażenia. Wszyscy spadli parę metrów w dół z ruinami podłogi na posadzkę dawnego toskańskiego klasztoru.

Burmistrz Pistoi: "W tej chwili na SOR przewieziono 5 osób z kodem czerwonym, 10 z kodem żółtym i około dwudziestu pięciu osób z kodem zielonym"

"W klasztorze Giaccherino trwa akcja ratownicza po zawaleniu się części budynku podczas uroczystości weselnej. W tej chwili na SOR przewieziono 5 osób z kodem czerwonym, 10 z kodem żółtym i około dwudziestu pięciu osób z kodem zielonym. Cała machina ratownicza działa. Jestem na miejscu" - pisał w sobotni wieczór wstrząsnięty Alessandro Tomasi Sindaco, burmistrz Pistoi. Podziękował 118 ratownikom, strażakom i strażnikom miejskim, którzy brali udział w akcji ratunkowej. Śledztwo wyjaśni, jak mogło dojść do tej przerażającej sytuacji.

NOW [13.01-21:30] #Pistoia #Tuscany #Italy a floor collapses during a wedding party. At least 64 people involved and 5 seriously injured pic.twitter.com/wMOxm5X1fN— Emergenza24 (@Emergenza24) January 13, 2024

🟦#Internacionales | En #Pistoia #Italia una fiesta de boda se convierte en tragedia: anoche cedió el ático de un antiguo convento, los invitados cayeron al suelo. Una treintena de personas resultaron heridas, seis de las cuales estaban graves pero no corrían peligro. pic.twitter.com/pfwMSIV96d— El Salvador Actual (@SalvadorActual) January 15, 2024

