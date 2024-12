Kto by zwyciężył w konflikcie światowym? Szef brytyjskiej armii mówi jasno

Rebelianci oblegają stolicę Syrii. Żona dyktatora uciekła do Rosji

To koniec reżimu?

Wojna domowa w Syrii trwa już od ponad 10 lat, jednak w ostatnim czasie znajduje się ona w gorącej fazie. Siły przeciwne reżimowi Baszara al-Asada zdobywają kolejne miasta i zbliżają się do Damaszku. To starożytne miasto pełniące funkcję stolicy może być ostatnim poważnym punktem obrony sił rządowej przed szturmem rebeliantów. Sytuacja jest naprawdę poważna. W związku z tym polskie służby dyplomatyczne zaapelowały, żeby możliwie jak najszybciej opuścić terytorium Syrii i nie wjeżdżać do tego kraju.

- W związku z gwałtowną eskalacją sytuacji, która w krótkim czasie objęła terytorium całej Syrii, apelujemy do wszystkich obywateli RP przebywających w tym kraju o jego natychmiastowe opuszczenie. Kategorycznie apelujemy również o nie wjeżdżanie na terytorium Syrii. Obywatele polscy pozostający w Syrii powinni kontaktować się z placówką za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonu dyżurnego: +963 944 405 954 - apeluje Ambasada RP w Syrii, która ze względu na wojnę jest zlokalizowana na terytorium Libanu.

Osoby, które nie dostosują się do apelu muszą liczyć się z tym, że polskie służby dyplomatyczne nie będą w stanie udzielić im pomocy.

- Obecna sytuacja spowodowała skrajne ograniczenie możliwości udzielenia pomocy konsularnej obywatelom polskim przez Ambasadę RP w Damaszku, która od 2012 r. czasowo funkcjonuje w Bejrucie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikają także z załamania się struktur państwowych w Syrii - nie pozostawia wątpliwości komunikat polskiej ambasady.

Zabójstwo Anastazji Rubińskiej. Wyrok dla obywatela Bangladeszu. Sąd nie miał litości! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Statek z pociskami przeciwlotniczymi, które miały trafić do Polski, osiadł na mieliźnie