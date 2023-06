Polacy napadnięci na wakacjach! Przypadkowe nagranie pokazuje straszne chwile

Polacy nagrywali film z wakacji w Kolumbii. Przypadkiem nagrali moment, w którym zostają napadnięci przez bandytów

To miały być beztroskie wakacje marzeń, a skończyło się na koszmarze! Polscy turyści, którzy wybrali się do Kolumbii, mogą mówić zarazem o wielkim pechu i o wielkim szczęściu w nieszczęściu. Co się stało? Para Polaków wspinała się przez Cerro El Volador w rejonie miejscowości Medellin. Jednocześnie nagrywali swój spacer, być może z myślą o mediach społecznościowych czy rodzinie. Mówili coś o kosztach podróży, gdy nagle zza ich pleców wyłonił się jakiś mężczyzna... Kiedy oglądamy film, początkowo wydaje się, że to jakiś kolejny spacerowicz, ale dosłownie po kilku sekundach prawda okazuje się brutalna. Kamera w telefonie zaczyna skakać, film się urywa...

Policja poszukuje sprawców napadu na Polaków

Mężczyzna, którego przypadkowo i najprawdopodobniej bez jego wiedzy sfilmowali Polacy, był bandytą, która napadł parę Polaków na szlaku. Kobiecie zasłonił usta ręką, by nie krzyczała, a drugi napastnik ranił mężczyznę nożem w głowę. Potem ukradli rzeczy należące do Polaków i uciekli. Na szczęście nasi rodacy przeżyli napad, a teraz lokalna policja poszukuje napastników. Burmistrz Medellín Daniel Quintero wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla tych, którzy przyczynią się do zatrzymania złodziei.

🇨🇴 | Dos extranjeros polacos fueron atacados y robados cuando se encontraban caminando en el Cerro El Volador, Medellín, Colombia. pic.twitter.com/VmfsWDxZJL— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 4, 2023

