Polacy zaginieni w górach! Znaleziono tylko samochód

Dwaj Polacy zaginęli w Szwajcarii. Jan Dudek i Kazimierz Wszołek poszli w góry i od piątku nie ma z nimi kontaktu

Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii! W Alpach zaginęło dwóch naszych rodaków. To doświadczeni wspinacze Jan Dudek i Kazimierz Wszołek. Ten drugi, 76-letni alpnista był o krok od zakończenia wieloletniego projektu zdobycia wszystkich czterotysięczników Alp – do pełnej listy brakowało mu już tylko dwóch szczytów. Niestety, od 22 sierpnia, czyli od ostatniego piątku, z mężczyznami nie ma żadnego kontaktu, przy czym jeden z nim zdążył nadać sygnał SOS, co wskazuje na to, iż są w jakimś niebezpieczeństwie. Jak dotąd jednak nie udało się ich odnaleźć. Jak poinformował profil „Tatromaniak” na Facebooku, samochód należący do zaginionych został znaleziony w miejscowości Saas-Grund, w kantonie Valais. To właśnie stąd obaj najprawdopodobniej wyruszyli w góry. Ratownicy podejrzewają, że mogli planować wejście na szczyt Weissmies wymagającą granią z Hohsaas, jednak brak jest potwierdzonych informacji o ich dokładnej trasie.

ZOBACZ TEŻ: Tragedia na Słowacji! Sławna Polka nie żyje, spadła w przepaść

Trudne warunki w górach i tragiczne pogłoski o znalezionych ciałach. Nie wiadomo, czy to Polacy, czy ktoś inny

Warunki w szwajcarskich górach są w tym okresie wymagające, co potwierdzają ostatnie wypadki w regionie. 17 sierpnia zginął tam inny polski wspinacz, który spadł do szczeliny na lodowcu Monte Rosa w rejonie Zermatt. Szwajcarskie służby ratownicze kontynuują poszukiwania, jednak jak dotąd nie natrafiono na żaden ślad zaginionych. Akcja jest utrudniona przez rozległy teren i zmienne warunki pogodowe. Rodzina, przyjaciele i społeczność górska w Polsce z niepokojem śledzą rozwój wydarzeń, licząc na szczęśliwe zakończenie tej historii. Tymczasem na profilu "Tatromaniak" autor strony w komentarzu przekazał: "Podczas dzisiejszego lotu z pokładu śmigłowca zauważono dwa ciała na półce skalnej poniżej szczytu. Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to poszukiwani Polacy, choć jest to niestety prawdopodobne...". Ale może Polacy czekają gdzieś w innym miejscu na ratunek? Czekamy na dalsze doniesienia

Sonda Czy spotkała cię kiedyś niebezpieczna sytuacja w górach? Tak Nie

QUIZ. Test geograficzny. Które państwo jest mniejsze? 10/10 nie zdobędziesz! Pytanie 1 z 10 Które państwo jest mniejsze? Wielka Brytania czy Polska? Wielka Brytania Polska Następne pytanie