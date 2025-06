Tragedia na Słowacji! Sławna Polka nie żyje, spadła w przepaść

Śmiertelny wypadek polskiej turystki w słowackich Tatrach! Jak poinformowali ratownicy z Horskiej Służby, 76-latka spadła w przepaść w rejonie Wyżniej Przybylińskiej Przełęczy. Poszukiwania prowadzone z udziałem śmigłowców i psów tropiących w Dolinie Piarżystej pod Koprowym Szczytem zakończyły się odnalezieniem ciała Polki. Okazało się, ze to znana himalaistka Krystyna Palmowska. Niestety, to już trzecia osoba z Polski, która zginęła w górach po słowackiej stronie w ostatnich dniach. Oto, co napisali słowaccy ratownicy!

