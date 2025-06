Tragedia w Tatrach Wysokich. Turystka runęła w przepaść. To wybitna polska himalaistka

W Tatrach Wysokich doszło do kolejnej tragedii. 76-letnia turystka zginęła po upadku w przepaść. Jak się okazało, była to wybitna polska polska alpinistka i himalaistka. Słowaccy ratownicy odnaleźli jej ciało w poniedziałek, po intensywnych poszukiwaniach trwających od niedzieli wieczorem. To kolejny dramatyczny incydent w słowackich górach w ostatnich dniach.

i Autor: György Lakatos / CC0 / pexels.com Tragedia w Tatrach Wysokich. Polska turystka runęła w przepaść