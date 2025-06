Koszmarny lot Ryanair. Pasażer musi zapłacić 20 tysięcy złotych kary

Awantura na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Krakowa do Paryża zakończyła się wysoką karą dla jednego z pasażerów. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, doprowadził do bójki z załogą i innymi podróżnymi. Teraz musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych odszkodowania. To jednak nie koniec. Agresywny pasażer został również skazany na karę więzienia w zawieszeniu.

i Autor: Andrew Cutajar / CC0 / pexels.com Koszmar w Ryanair. Pasażer musi zapłacić 20 tysięcy złotych kary