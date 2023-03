Polak szalał z siekierą w niemieckim pociągu! Ciężko ranna 17-latka

Polak zaatakował pasażerów w niemieckim pociągu. Ciężko ranił jedną osobę

To Polak zaatakował pasażerów regionalnego pociągu przy pomocy siekiery - podał dziś, w piątek 24 marca portal internetowy niemieckiego dziennika Bild. Według dziennikarzy osoba, która zaatakowała ludzi w pociągu, to 37-letni obywatel naszego kraju. Do dramatu doszło na trasie Cottbus - Frankfurt nad Odrą. Nie wiadomo, czy był jakiś powód ataku, czy też mężczyzna działał zupełnie chaotycznie. W każdym razie 37-letni Polak miał wziąć według doniesień Bilda siekierę i ruszyć z nią na pasażerów. W efekcie 17-letnia dziewczyna doznała poważnych obrażeń głowy.

37-latek zatrzymany przez policję. Mężczyzna trafił do aresztu

Policja "zatrzymała pociąg na stacji Guben, kilku funkcjonariuszy wpadło do przedziałów i znalazło sprawcę. Dał się zatrzymać bez oporu. Według oficjalnych informacji zabezpieczono przedmiot przypominający siekierę" - relacjonuje portal dziennika Bild. "Zatrzymany mężczyzna to 37-letni Polak. Z aktualnych informacji wynika, że nie był pod wpływem narkotyków ani alkoholu" - czytamy dalej. Sprawca ataku siekierą w pociągu trafił do policyjnego aresztu.

