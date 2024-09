Policja aresztowała 11-latka! "Miał listę osób do zabicia"

Szokująca fala zatrzymań dzieci w USA. Nawet 11-latki coraz częściej grożą masowymi strzelaninami. 11-latek zrobił listę osób, które chciał zabić i zebrał cały arsenał

Szkolne strzelaniny w Stanach Zjednoczonych to coś, co spędza sen z powiek tamtejszym rodzicom. Niestety, raz na jakiś czas jakiś uczeń lub były uczeń postanawia wejść z bronią na teren szkoły i strzelać na oślep. Dość często zapowiada wcześniej w mediach społecznościowych lub tak zwanym realu, co zamierza zrobić. Bywa, że rodzice o wszystkim wiedzą, ale nikogo nie informują. W takich sytuacjach niekiedy oni także po zbrodni zasiadają na ławie oskarżonych. Problem szkolnych strzelanin i zainspirowanych nimi coraz młodszych dzieci narasta w Stanach Zjednoczonych. Aż trudno uwierzyć w najnowsze doniesienia na ten temat! Teraz m.in. "New York Post" informuje o aresztowaniu zaledwie 11-letniego chłopca, który chwalił się kolegom, że zamierza urządzić dwie szkolne masakry w swojej okolicy i zdążył uzbierać pokaźny arsenał! Miał też listę osób, które chciał zabić. Na policyjnych filmach i zdjęciach widzimy dziecinną buzię sprawcy, ale i zaciętą, pozbawioną jakiejkolwiek skruchy minę. Biuro szeryfa hrabstwa Volusia skonfiskowało zapas broni ASG, czyli typu sportowego, a także noży i mieczy. Carlo „Kingston” Dorelli (11 l.) był na szczęście na tyle dziecinny, że pokazywał to wszystko znajomym. „Spisał listę nazwisk i celów. Mówi, że to wszystko był żart” - ujawnił szeryf Mike Chitwood w poście na Facebooku. Żart został potraktowany poważnie. Dorelli usłyszał zarzut kierowania pisemnej groźby masowej strzelaniny. Dziecko trafiło do aresztu w kajdankach na nogach i rękach, jak dorosły recydywista. Policja ujawniła jego wizerunek.

Szeryf nie przebierał w słowach! „Do małych gnojków, którzy myślą, że to zabawne. Nie jesteście tacy mądrzy. Zostajecie złapani”

„Za każdym razem, gdy kogoś aresztujemy, zdjęcie twojego dziecka zostanie opublikowane. Przyjdziemy i cię zabierzemy. Wystawimy cię na publiczne upokorzenie” — powiedział szeryf Chitwood na konferencji prasowej. Miał powód do tak ostrego traktowania sprawy. Aż trudno w to uwierzyć, ale władze Florydy w zeszłym tygodniu otrzymały aż 54 zawiadomienia o zbliżających się szkolnych strzelaninach, w Alabamie aresztowano 12-latka i 15-latka za „składanie gróźb terrorystycznych” w mediach społecznościowych, a w Teksasie dwóch 12-latków. Szeryf z Florydy nie przebierał zatem w słowach: „Do małych gnojków, którzy myślą, że to zabawne, ha ha ha, bo chcecie zabłysnąć w mediach społecznościowych: Nie jesteście tacy mądrzy. Zostajecie złapani”.

Sonda Czy kary dla nieletnich przestępców powinny być bardziej surowe? Tak Nie Nie mam zdania

🚨‼️School shooting prevented‼️🚨An 11 year old Florida boy arrested after threatening to shoot up creekside middle schoolFlorida Sherif: "Every time we make an arrest, your kids photo is going to be put up to"They are tired of arresting these kids. pic.twitter.com/4kuwfNs5YQ— TMN Breaking News (@BREAKINGTMN) September 17, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaliczamy już od 5/10! Pytanie 1 z 10 Stolicą Nowej Zelandii jest: Auckland Brisbane Wellington Dalej