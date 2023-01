Policjantka urządzała orgie na posterunku. Zabawiała się z sześcioma kolegami!

Czy Rosja użyje broni jądrowej? Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Mówią o rozpadzie państwa

Młodziutka oficer Maegan Hall służbę rozpoczęła zaledwie rok temu. Zamężna policjantka pracowała w jednym z niewielkich posterunków policji w Tennessee, a miejsce szybko zmieniła w prawdziwy dom schadzek. Dochodzenie, zlecone w grudniu przez przełożonych kobiety wykazało, że miesiącami organizowała orgie zarówno na posterunku, jak i w innych miejscach. W sumie sypiała z sześcioma różnymi funkcjonariuszami, z dwoma uprawiała seks oralny w czasie służby - na policyjnej siłowni, opowiadała kolegom o "imponujących" genitaliach innych funkcjonariuszy, a w przypadku jednego uprawiała seks w trójkącie, razem z jego żoną.

Młoda oficer sypiała z sześcioma kolegami. "Jestem chora psychicznie"

Jak podaje "New York Post", początkowo wielu z policjantów zaprzeczało, jakoby łączyły ich z Hall relacje seksualne, potem jednak zaczęli się stopniowo przyznawać. Dodatkowo okazało się, że młoda policjantka nadużywała alkoholu, a kiedyś na służbie przyłożyła nienaładowaną broń do swojej skroni i nacisnęła spust mówiąc, że zawsze chciała usłyszeć, jak to brzmi i że jest chora psychicznie.

Seksskandal w policji. Wysyłali sobie pornografię i nagie fotki

Szef kadr Andrew Patton, który jest autorem raportu i prowadził dochodzenie, ukarał w sumie ośmiu funkcjonariuszy za "aktywność seksualną na służbie, molestowanie seksualne, zachowanie niegodne funkcjonariusza i kłamstwo w trakcie dochodzenia". Pięcioro z nich (łącznie z kobietą) straciło pracę, dwóch zostało zawieszonych. Wszyscy ponoć wymieniali się treściami pornograficznymi i wysyłali sobie swoje nagie fotki. "Pornografia i obraźliwe zdjęcia w miejscu pracy to formy molestowania seksualnego. Są obraźliwe, nieodpowiednie i mogą prowadzić do wrogiego środowiska pracy dla innych pracowników" – głosi raport.

Patrol officer Maegan Hall (pictured left) of La Vergne Police Department is at the forefront of the investigation after it was revealed in December that she 'engaged in a sexual relationship' with at least four male officers. 🙄 "Really!" Licentious behavior all around!" pic.twitter.com/LVbJUwnqSl— Sumner (@renmusb1) January 10, 2023

