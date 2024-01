Polka wyszła za arabskiego szejka i znalazła się w piekle. Pod pseudonimem opisała swoje życie w książkach. "Mąż brutalnie ukarał mnie bestialskim gwałtem i zabraniem dzieci na długi czas"

Rajskie wakacje w Dubaju, spotkanie z księciem z bajki wyznającym miłość od pierwszego wejrzenia, bajeczny ślub i życie w luksusie u boku szejka naftowego. Takie skryte marzenia ma niejedna Polka. Ale Laila Shukri, która przeżyła to wszystko naprawdę, od lat przestrzega przed ciemnymi stronami życia żon w pałacach miliarderów z krajów arabskich. Ukrywająca się pod pseudonimem kobieta od lat mieszka w krajach arabskich, pisze w tajemnicy książki o kulisach życia miliarderów w Dubaju. Z okazji premiery książki "Jestem jedną z żon" w rozmowie z Onetem polska pisarka ukrywająca nazwisko i twarz opowiedziała o tym, co może spotkać kobiety, które tak jak ona zdecydują się na związek z szejkiem. "Wiodąc życie u boku bogatego szejka, z jednej strony poznałam smak niewyobrażalnego luksusu, zaś z drugiej strony dotarłam do sekretów, które były i są skrzętnie skrywane" - zaczęła Laila Shukri. Już na początku rozmowy ujawnia, jak może zakończyć się bajeczna miłość pełna komplementów, wyznań miłosnych i prezentów godnych księżniczek.

Laila Shukri opisała życie w związku poligamicznym. "Mąż ma obowiązek spędzać z każdą żoną taką samą liczbę nocy"

"Mąż ostro zganił mnie za wydawałoby się niewinną rozmowę z kierowcą, którą w dodatku przeprowadziłam przy nim, a za kolejne podejrzane dla niego moje zachowanie, brutalnie ukarał mnie bestialskim gwałtem i zabraniem dzieci na długi czas, co dokładnie opisałam w książce "Jestem żoną szejka"" - powiedziała polska żona szejka w rozmowie z Onetem. Jak podkreśla, zna kobiety, które są szczęśliwe z arabskimi bogaczami, ale ryzyko związane z życiem w całkowicie odmiennym kręgu kulturowym jest ogromne i chce przed nim przestrzec. W nowej książce Laila Shukri podjęła temat poligamii, wyjątkowo bolesnej dla kobiet z innego kręgu kulturowego. "Mąż ma obowiązek spędzać z każdą żoną taką samą liczbę nocy, co również oznacza, że powinien odbywać z nimi taką samą liczbę stosunków intymnych. To rani i doprowadza do rozpaczy obydwie kobiety, bo trudno się dzielić ukochanym mężczyzną, szczególnie w sypialni" - mówi pisarka. A czy od męża, który okazał się tyranem, nie można po prostu odejść? Według Laili Shukri nie jest to takie proste, bo w takich przypadkach kobieta może już nigdy nie zobaczyć swoich dzieci.

