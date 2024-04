Ponad 200 osób hospitalizowanych, 5 nie żyje! Wszystko przez suplement diety z fermentowanego ryżu

Najpierw choroba, a teraz to! Kolejny dramat w rodzinie księżnej Kate

Informację o 212 osobach hospitalizowanych po zażyciu Benikoji Choleste Help oraz śmierci 5 osób z powodu uszkodzenia nerek podaje m.in. tvn24.pl. Japoński resort zdrowia, opierając się na raporcie producenta suplementu, firmy Kobayashi Pharmaceutical, przekazał, że do niedzieli łącznie 1224 osoby zwróciły się o udzielenie pomocy medycznej po spożyciu suplementu, a do firmy skierowano około 53 tys. zapytań w związku z działaniem produktu.

Benikoji Choleste Help to suplement reklamowany jako obniżający cholesterol, na bazie beni koji, czyli ryżu fermentowanego z czerwonymi drożdżami. Według resortu zdrowia i producenta w części produktów wykryto składnik pochodzący z niebieskiej pleśni. Substancja ta jest silnym środkiem przeciwbakteryjnym i przeciwmalarycznym, który może być toksyczny, ale według ministerstwa nie jest jasne, w jakim stopniu jej spożycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub powodować uszkodzenie nerek.

japońskie media podają, iż firma wiedziała o doniesieniach, wedle których suplement może być szkodliwy, już w styczniu tego roku, jednak zdecydowała się go wycofać z obrotu dwa miesiące później. Prezes firmy Kobayashi Pharmaceutical podczas konferencji prasowej wyraził skruchę i przeprosił poszkodowanych oraz ich rodziny.

