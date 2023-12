Poprosili Putina, by "wcisnął atomowy guzik". Reakcja zaskakuje!

Postawili Władimira Putina nad "guzikiem atomowym" i poprosili, by go wcisnął. Reakcja prezydenta może zaskoczyć

Tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Władimir Putin wygłosił pamiętne przemówienie, w którym zagroził "najgorszymi konsekwencjami w historii" tym, którzy odważyliby się "ingerować z zewnątrz". Wielu odczytało to jego groźby konfliktu nuklearnego. Bronią atomową groziło potem wielu rosyjskich propagandystów i polityków, zwłaszcza Dmitrij Miedwiediew, a Aleksandr Łukaszenka obwieścił 14 czerwca, że rosyjska broń jądrowa zgodnie znajduje się na terytorium Białorusi i że można nią zabić nawet milion ludzi. "Stany Zjednoczone wydają się nie obawiać eskalacji konfliktu na Ukrainie, ale zdrowi ludzie w tym kraju z pewnością nie chcą zamienić tego w III wojnę światową. W razie III wojny światowej nie będzie wygranych, nie wygrają także Stany Zjednoczone" - mówił złowieszczo Putin w czerwcu tego roku. Czy Putin użyje broni nuklearnej? To pytanie wróciło przy okazji nietypowych wydarzeń, do których doszło w pewnym centrum naukowym w Rosji.

Putin odmówił naciśnięcia "guzika" na makiecie pokazującej broń nuklearną ZSRR

Putin niedawno je wizytował. Spotkał się z dziećmi, z którymi rozmawiał o ich planach na przyszłość, a potem został oprowadzony po wystawie, na której między innymi utworzono coś na kształt interaktywnej makiety arsenału jądrowego z czasów ZSRR z "guzikiem atomowym" włącznie. Zwiedzający mogą wywołać "test jądrowy" i obserwować za okienkiem symulację grzyba atomowego. Oprowadzający Putina po wystawie zachęcali go do naciśnięcia tego guzika, ale on... odmówił, choć przecież nie był to prawdziwy guzik. Ciekawe, dlaczego tak zrobił?

Chilling moment Putin watches ‘nuclear explosion’ and views ‘big red button’ at Cold War bunker as nuke fears loomhttps://t.co/3fUOFzAYOWhttps://t.co/3fUOFzAYOW— The Sun (@TheSun) December 5, 2023

