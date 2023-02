i Autor: Archiwum prywatne Zatrzymany szpieg

Trochę za późno...

Portier w ambasadzie szpiegował dla Rosji. "Gardzę sobą". Raz wypił 7 litrów piwa

David Ballantyne Smith, ochroniarz w ambasadzie brytyjskiej w Berlinie, który przyznał się do ośmiu przestępstw, w tym przekazywania informacji rosyjskiemu generałowi Siergiejowi Czuchrowowi, przyznał we wtorek (14 lutego), że żałuje, że szpiegował. "Jestem zniesmaczony sobą i zawstydzony tym, co zrobiłem". Stwierdził także, że raz filmował tajne dokumenty po wypiciu 7 litrów piwa!