Poszedł biegać, rozszarpały go trzy rottweilery. Koszmar w biały dzień!

Zbiorowy gwałt pod marketem! Podejrzani to dzieci, najmłodsze ma 12 lat

Włochy. Biegacz rozszarpany przez psy

Do tragedii, o której od niedzieli, 11 lutego, rozpisują się wszystkie włoskie media, doszło w miejscowości Manziana pod Rzymem. 39-letni Paolo Pasqualini, mieszkaniec miasteczka, wybrał się z rana pobiegać po okolicy. Do domu już nie wrócił, został zaatakowany i zabity przez trzy rottweilery. Jak ustaliło RAI News, mieszkańcy okolic słyszeli krzyki, kilku z nich ruszyło sprawdzić, co się dzieje w pobliskim lesie. Zmasakrowanego człowieka, nad którym stały rozwścieczone zwierzęta, odnalazł mieszkający w sąsiedztwie rolnik. Ruszył z pomocą, próbował odgonić psy kijem, ale samemu z trudem udało mu się uciec i schronić w aucie. Został lekko poturbowany, ale zdołał wezwać pomoc.

Koszmar we Włoszech. Właścicielka psów oskarżona o nieumyślne zabójstwo?

Niestety, gdy na miejsce przyjechały służby, biegacz już nie żył. Jego tożsamość udało się ustalić dopiero po kilku godzinach, jego obrażenia były bowiem tak duże, że nie było widać jego twarzy. Wszystkie trzy psy zostały schwytane przez policję leśną i lekarzy weterynarii, a następnie zabrane do lokalnej hodowli. Okazało się, że zwierzęta uciekły z posesji, w pobliżu której zginął 39-latek. "Nigdy wcześniej nie zachowywały się agresywnie, nie mam też pojęcia, jakim cudem uciekły" - mówiła właścicielka czworonogów. Mogą jej zostać postawione zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i braku odpowiedniej opieki nad zwierzętami.

#Manziana (Roma) Il caso dell’uomo di 39anni sbranato da 3 #Rottweiler, fuggiti dal giardino di una casa. I molossi sono stati rintracciati, addormentati e portati in un canile. La cronaca di Antonio Scoppettuolo pic.twitter.com/jlNevEE8e5— Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 12, 2024

Zakrzów: dwa agresywne psy zagryzły małego maltańczyka, a jego właścicielkę pogryzły Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.