Poszedł tylko po chleb, został milionerem. "Gwiazdy tak się ułożyły"

Na co dzień pracuje w fabryce. 34-letni Luke Harris niedawno przeprowadził się ze swoją narzeczoną do nowego domu w Kent. Mieli być już po ślubie, jednak postanowili odłożyć ceremonię i najpierw znaleźć dla siebie wymarzone lokum. Kilka dni temu Luke pojechał do sklepu w okolicy, żeby kupić chleb na śniadanie. Przy okazji kupił zdrapkę, nie wiązał z tym jednak zbyt dużych nadziei. "Ucieszyłbym się nawet z 10 funtów" - mówił potem w rozmowie z "Daily Star". Stało się jednak zupełnie inaczej. Kupon zdrapał od razu po tym, jak wsiadł do samochodu.

Przeprowadził się i został milionerem. W zaledwie trzy miesiące!

"Patrzyłem na niego jakieś 10 razy, żeby się upewnić, że to prawda, a i tak cały czas powtarzałem sobie w myślach: »To się nie dzieje, to nie może być na serio«" - relacjonuje w rozmowie z portalem. A jednak! Okazało się, że Luke wygrał milion funtów, czyli ponad pięć milionów złotych! "Od czasu do czasu próbuję szczęścia w zdrapce, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że wygram taką kwotę" - mówi szczęśliwy. I dodaje, że to niesamowite, że takie szczęście spotkało ich dosłownie parę miesięcy po przeprowadzce.

Poszedł do sklepu, wygrał miliony. Zdradza, co zrobi

"Wydaje się, że gwiazdy sprzyjały domowi i zwycięstwu. Zaręczyliśmy się we wrześniu ubiegłego roku, ale odłożyliśmy to na później, ponieważ dom był naszym priorytetem. Gdybyśmy nie mieszkali w okolicy, nie poszedłbym do tego sklepu i nie wygrałbym miliona". Co para ma zamiar zrobić z tymi milionami? "W lutym wybieramy się na narty całą rodziną, a na przyszłe Boże Narodzenie chcemy pojechać do Laponii".