Danuta Holecka narzeka na wysokie rachunki. Takich słów chyba nikt się po niej nie spodziewał

Danuta Holecka to jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek. Jakiś czas temu przeżyła prawdziwą tragedię - zmarł jej syn. Wszystko wskazuje na to, że udało jej się poradzić sobie jakoś ze stratą. Holecka cały czas pracuje, a także udziela się w mediach. Niedawno wypowiedziała się na temat wysokich rachunków. Oto co wyznała.