Niewiarygodnie, jak teraz wygląda grób syna Holeckiej. Wystarczyły 2 miesiące

Danuta Holecka 8 lipca poprowadziła "Dzisiaj" w Telewizji Republika, ale następnego dnia nie pojawiła się w pracy. Widzów to nie zaniepokoiło. Jednak kilka dni później wyszło na jaw, że to nie urlop powstrzymał gwiazdę TV od obowiązków służbowych, a rodzinny dramat. 9 lipca zmarł jeden z dwóch synów Danuty Holeckiej - Julian miał tylko 31 lat, odszedł we własnym domu. Był młodym, obiecującym lekarzem, który cieszył się dobrą opinią wśród pacjentów. Ich śmierć ortopedy zdziwiła, dla jego matki była ciosem prosto w serce.

Pogrzeb Juliana Dunina-Holeckiego. Powódź kwiatów na grobie, zaskakująca karta i wiadomość od rodziców

Julian Dunin-Holecki został pochowany w połowie lipca i dopiero wtedy media dowiedziały się o tragedii, jaka dotknęła Holecką i jej rodzinę. Julian pozostawił zrozpaczonych rodziców, ale także młodą żonę. Zaledwie pięć lat wcześniej zakochani wzięli ślub kościelny. Julian zmarł dwa tygodnie przed kolejną rocznicą.

Mężczyzna spoczął na Cmentarzu Służewskim Starym w Warszawie. Tuż po pogrzebie grób syna popularnej dziennikarki zalała powódź kwiatów. Wieńce były wszędzie! Spod kwiatów nie było widać niczego, jedynie drewniany krzyż i tabliczkę z imieniem oraz nazwiskiem zmarłego. Wśród wieńców pojawił się i ten od rodziców, a na nim wiadomość, która łamała serce: "Kochanemu Juleczkowi Mama i Tata".

Ktoś bliski Julianowi, kto dobrze go znał i wiedział o jego zainteresowaniach, pomiędzy kwiatami zostawił zaskakującą kartkę. Widniał na niej wizerunek bohaterów kreskówki przeznaczonej dla nieco starszych dzieci - "Dragon Ball", a konkretnie Son Goku i Vegeta. Rysunek był niewielki, więc nie wszyscy go zauważyli.

Grób syna Danuty Holeckiej. Od śmierci Juliana minęły 2 miesiące

Na zdjęciach z 9 września widać, że obrazek zniknął, podobnie jak wieńce. Brakuje również tego od Danuty Holeckiej i jej męża. Ale bliscy dbają o grób Juliana. Miejsce, gdzie został pochowany, wciąż wypełnione jest zniczami i kwiatami, tym razem doniczkowymi, które mają szansę przetrwać dłużej niż cięte. Spomiędzy kwiatów i zniczy wystaje prosty, drewniany krzyż z krucyfiksem. Jest jeszcze za wcześnie, by na betonowej płycie stanął nagrobek.

I zniczy, i kwiatów jest sporo, co sugeruje, że grób odwiedza nie tylko rodzina Juliana. Może to pacjenci w ten sposób wyrażają swój żal? A może fani Danuty Holeckiej chcą jej okazać wsparcie?

Danuta Holecka szybko wróciła do pracy. Stara się ukrywać emocje, ale nie żal po stracie syna

W dniu pogrzebu Juliana Dunina-Holeckiego do sieci trafiły zdjęcia z miejsca pochówku, ale nie z samej uroczystości, która odbyła się w prywatnym gronie najbliższych osób. Holecka na jakiś czas zniknęła z życia publicznego, nie komentowała okoliczności śmierci syna.

Potrzebowała kilku dni, aby nabrać dystansu i... po tygodniu wróciła do pracy. Nadal prowadzi "Dzisiaj" ze smutkiem w oczach i zawsze ubrana na czarno. Minimalistyczny, ciemny strój dziennikarki zdradza, że ta wciąż mocno przeżywa żałobę.

Pogrążona w żałobie Danuta Holecka popłakała się na wizji. "Mają państwo marzenia?"