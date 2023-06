Poszli do kościoła, a dziecku zgotowali piekło. Maluszek zmarł w potwornych męczarniach

Co się stanie, jeśli Putin straci władzę? Ekspert mówi o najbliższych pięciu latach

Seks-nauczycielka ujęta! Miała wykorzystać 15-latka w aucie. To nie wszystko!

Tragedia na Florydzie. W nagrzanym samochodzie zmarło malutkie dziecko

Na Florydzie zmarła 11-miesięczna dziewczynka pozostawiona w rozgrzanym samochodzie. Portal Christian Post podaje, że w niedzielę, 28 maja rodzice dziecka poszli na nabożeństwo do kościoła należącego do konwencji baptystów, a gdy wrócili po 3 godzinach zastali swoją córeczkę martwą. Na miejsce wezwano służby ratownicze, jednak na pomoc medyczną dla maluszka było już za późno. Lekarz stwierdził zgon dziewczynki. Amerykańskie media, ani policja nie informują, z jakiego powodu rodzice zdecydowali się pozostawić malutkie dziecko na tak długo w aucie, zamiast zabrać je na nabożeństwo.

Rodzice zmarłej dziewczynki bez zarzutów. Szef policji złożył kondolencje

Jak do tej pory, rodzice zmarłej dziewczynki nie zostali zatrzymani i nie usłyszeli zarzutów w związku z doprowadzeniem do śmierci swojego dziecka. Postępowanie wyjaśniające prowadzi jednak policja z Palm Bay. Jej szef Mario Augello nazwał tragedię "nieszczęśliwym incydentem" oraz złożył kondolencje rodzinie dotkniętej dramatem. - Nasze kondolencje i modlitwy kierujemy do rodziny - powiedział Augello w rozmowie z Christian Post.

Koniec procesu. Krwawy Tulipan przeprasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.