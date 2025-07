Potężne trzęsienie ziemi! Będzie ostrzeżenie przed tsunami?

Silne trzęsienie ziemi w Indonezji, 7 stopni w skali Richtera. Możliwe zagrożenie tsunami

Dziś, w poniedziałek 14 lipca o poranku region Wysp Tanimbar w południowo-wschodniej części Indonezji nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 – poinformowało Niemieckie Centrum Badań Nauk Geologicznych (GFZ). Epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości zaledwie 10 kilometrów, co sprawia, że trzęsienie ziemi jest potencjalnie bardziej niebezpieczne. Na szczęście póki co nie wydano ostrzeżenia przed tsunami, ale z powodu płytko położonego epicentrum wstrząsów nie jest to jeszcze wykluczone. Czekamy na dalsze doniesienia.

Gdzie dokładnie doszło do trzęsienia ziemi? Archipelag 30 wysp często nawiedzany przez trzęsienia ziemi

Wyspy Tanimbar, należące do prowincji Moluki, to archipelag około 30 wysp położonych na Morzu Arafura, pomiędzy Timorem a Nową Gwineą. Mimo urokliwej lokalizacji, to obszar notorycznie nawiedzany przez wstrząsy sejsmiczne. W styczniu 2023 roku silniejsze – 7,6 w skali Richtera – trzęsienie ziemi wywołało panikę i doprowadziło do kilkugodzinnego alertu tsunami. Wówczas zniszczonych zostało co najmniej 15 domów i dwie szkoły, choć na szczęście obyło się bez ofiar. Indonezja leży na tzw. „Pacyficznym Pierścieniu Ognia” – strefie najbardziej aktywnej sejsmicznie na świecie. To właśnie tu zderzają się płyty tektoniczne, powodując liczne trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i fale tsunami. Państwo, zamieszkane przez ponad 270 milionów ludzi, musi zmagać się z tym nieustającym zagrożeniem. Na jego terenie znajduje się aż 120 aktywnych wulkanów.

Trzęsienia ziemi w Indonezji. W tym najstraszniejszym w 2004 roku zginęło niemal 230 tysięcy osób

Od 1901 do 2019 w Indonezji zanotowano ponad 150 trzęsień ziemi o magnitudzie powyżej 7 stopni w skali RICHTERA.

Najsilniejsze trzęsienia ziemi w Indonezji:

2004 – Sumatra Największe w historii kraju, które wywołało gigantyczne tsunami. Zginęło około 227 898 osób

2005 – Nias–Simeulue 915–1 314 zabitych, ogromne zniszczenia na wyspie Nias 1994 – Jawa Wstrząs i niszczycielskie tsunami z falami sięgającymi 14 m – ok. 250 ofiar

1992 – Flores Wstrząsy i tsunami z falami sięgającymi 26 metrów, zginęło 2 080–2 500 osób

🔴INDONESIA🇮🇩| A powerful #earthquake, estimated magnitude of 6.9 & depth of 80 km occurred 175km southwest of #Tual, #Indonesia, on Monday at 05:49:53 UTC (local time 14:49:55). The Pacific Tsunami Warning Center rules out tsunami threats to the region or neighboring countries. pic.twitter.com/iONi7iCtSX— Nanana365 (@nanana365media) July 14, 2025

