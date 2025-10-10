Potężne trzęsienie ziemi w Azji, ostrzeżenie przed tsunami. "Fale do trzech metrów"

Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 nawiedziło Filipiny. Wydano ostrzeżenie przed tsunami

Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 wstrząsnęło w piątek rano południową częścią Filipin, powodując strach wśród mieszkańców i zmuszając władze do wydania ostrzeżenia przed falami tsunami. Jak poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), epicentrum znajdowało się w prowincji Davao Oriental, około 44 kilometrów na południowy wschód od miasta Manay, a ognisko wstrząsów położone było na głębokości 20 kilometrów. Bezpośrednio po trzęsieniu PHIVOLCS wydał alert tsunami, ostrzegając przed falami mogącymi sięgać ponad 1 metr powyżej normalnego poziomu pływów, ale według amerykańskiego systemu ostrzegania przed tsunami, wysokość fal może wynieść nawet do 3 metrów na wybrzeżach położonych w promieniu 300 kilometrów od epicentrum.

Mieszkańcy regionów przybrzeżnych wezwani do natychmiastowej ewakuacji

Władze wezwały mieszkańców regionów przybrzeżnych do natychmiastowej ewakuacji na tereny położone wyżej oraz zaleciły właścicielom łodzi zabezpieczenie jednostek i opuszczenie portów. Wstrząsy wywołały panikę w wielu miejscach prowincji Davao Oriental, zamieszkanej przez ponad 570 tysięcy osób. W regionie doszło do przerw w dostawach prądu, a zajęcia szkolne zostały zawieszone. Regionalny dyrektor Biura Obrony Cywilnej poinformował o uszkodzeniach budynków w Manay oraz o pęknięciach na ścianach własnego domu. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ani poważnie rannych. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. zapewnił, że służby ratunkowe działają nieprzerwanie, by udzielić pomocy wszystkim potrzebującym.

Filipiny to obszar wyjątkowo narażony na takie wstrząsy

Filipiny, podobnie jak sąsiednia Indonezja, znajdują się w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia – obszarze o wyjątkowo wysokiej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, który odpowiada za około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie. To kolejne silne trzęsienie ziemi, jakie w ostatnich miesiącach nawiedziło kraj. 30 września potężne wstrząsy o magnitudzie 6,9 uderzyły w prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, powodując śmierć co najmniej 72 osób i raniąc ponad 500.

Video: Water receding for parts of Philippines amid 7.6 magnitude earthquake; tsunami warning in effect for southern Philippines. pic.twitter.com/4ixYtHMZHb— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 10, 2025

TSUNAMI WARNING 🚨Phivolcs released a tsunami warning following the magnitude 7.6 earthquake in Davao Oriental at 9:43 AM on Friday.“Based on the local tsunami scenario database, it is expected to experience wave heights of more than one meter above the normal tides and may… pic.twitter.com/gspovDAKbm— The Philippine Star (@PhilippineStar) October 10, 2025

