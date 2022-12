Tridemia w Niemczech. Jednocześnie atakują grypa, koronawirus i RSV

Sezon grypowy w pełni, a liczba pacjentów w przychodniach rośnie między innymi w Niemczech. Tam lekarze Lekarze mówią o tridemii, czyli potrójnej epidemii. Do gabinetów lekarskich zgłaszają się za pacjenci chorzy na grypę i zakażeni Covid-19 lub RSV. Choruje obecnie mniej więcej co dziewiąty Niemiec, bo liczbę chorych na którąś z wymienionych chorób w 83-milionowych Niemczech szacuje się na około 9 milionów. Pacjenci zgłaszają się do lekarzy z bólem gardła, gorączką i kaszlem. Największym problemem nie jest obecnie koronawirus. Ilość zakażeń Covid-19 wzrosła z tygodnia na tydzień tylko o 11 proc., ale z drugiej strony więcej jest takich pacjentów z koronawirusem, którzy trafiają na oddział intensywnej terapii. Ponad połowa zakażeń dotyczy jednak po prostu grypy.

Sezon grypowy nie tylko w Niemczech. Rośnie obłożenie łóżek na oddziałach dla dzieci

Diagnozę utrudniają podobne objawy zakażeniami Covid-19, grypą i RSV. Jednak podczas gdy koronawirus atakuje w Niemczech przede wszystkim osoby starsze, to na grypę i RSV podatne są w szczególności dzieci i młodzież. O podobnej fali zachorowań mówi się także w Polsce. Grypa atakuje przede wszystkim dzieci, a obłożenie łóżek szpitalnych na oddziałach pediatrycznych dochodzi do około 80 procent. Jak podawał minister zdrowia Adam Niedzielski, co tydzień do gabinetów zgłasza się około 270 tysięcy chorych na grypę, z czego połowa to dzieci.

Germany in the tridemic...“The situation is so precarious that we genuinely have to say children are dying because we can’t treat them any more,”but otherwise everything is fine#CDNpoli #BCpoli #BCed https://t.co/5JbHcDscyw— Mat Wright - MASK, BOOST AND KEEP ON MASKING (@matpVI) December 2, 2022

