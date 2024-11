Powiedziała TO o księżnej Kate w telewizji! Wszyscy byli w szoku

Prezenterka w telewizji śniadaniowej wbijała szpile księżnej Kate. "Bardzo się zestarzała! Czy ona pali?"

Księżna Kate dopiero co ponownie pokazała się publicznie po zakończeniu chemioterapii prewencyjnej. Tym razem żona księcia Williama wydawała się zmęczona i bardzo smutna, wręcz walcząca o to, by nie rozpłakać się na oczach całego świata. Kate pojawiła się w czerni na balkonie podczas obchodów Remembrance Day. Komentujący to wydarzenie zwracali uwagę na wrażliwość i dzielność przyszłej królowej, która pokonała ciężką chorobę, ale znalazł się ktoś, kto postanowił postawić na złośliwość. Narinder Kaur, prezenterka telewizji śniadaniowej w programie "Good Morning Britain" nagle zaczęła krytykować wygląd żony księcia Williama. „Dobre pytanie – dlaczego Kate tak bardzo się zestarzała? Czy ona nie ma tylko 42 lat? Czy ona pali? To jedyne możliwe wytłumaczenie” - mówiła prezenterka. Widzowie nie zostawili na niej za to suchej nitki. Jej zachowanie nazwano "obrzydliwym" i "przerażającym". Czy przeprosiła? W zasadzie tak, ale w nieco dziwny sposób.

"Głupio było pytać o starzenie się. Przyznałam się do tego, poddałam się i przeprosiłam, jeśli kogoś uraziłam". Ale...

Narinder Kaur gęsto się tłumaczy ze swojej złośliwej wypowiedzi o księżnej Kate, ale i tak uważa, że wszyscy napadli na nią tylko dlatego, że... jest kobietą i nie jest biała! Zupełnie jak parę lat temu Kamala Harris. Najpierw szła zresztą w zaparte. „Mój brat miał raka… nie zestarzał się aż tak” - napisała w sieci, dolewając oliwy do ognia. Następnie nagrała wideo, w którym powiedziała: „Pomyślałam, że zrobię krótki film zamiast tweeta za tweetem, ponieważ staje się to dość śmieszne – jakby nie było już wystarczająco śmieszne. Zamieściłam głupiego tweeta. To nie było moim zamiarem, nie miałam zamiaru być złośliwa, nieprzyjemna ani nic takiego. Nie jestem taka, każdy, kto mnie zna, ten to wie. Głupio było pytać o starzenie się. Przyznałam się do tego, poddałam się i przeprosiłam, jeśli kogoś uraziłam. Nigdzie się nie wybieram, nie opuszczam kraju. Idę dalej. Możecie mnie cancelować, ile chcecie, ale nie uciszycie mojego głosu tylko dlatego, że jestem brązową kobietą. I to jest właśnie to – nigdy mnie nie przekonacie, żeby było inaczej. Przeprosiłam. Mogę żyć ze sobą. To był tylko tweet o starzeniu się… pomyśl o tym” - przeprasza, jednocześnie nie przepraszając oburzona falą oburzenia prezenterka. Ciekawe, czy będzie musiała poszukać nowej pracy?

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

Yes, it was bad to ask "why Kate had aged so much." It was very mean to criticize Kate's appearance when she has just come through chemotherapy.This mean brown girl thinks people hate her because of racism. No, people hate her for her hateful comments about white people 👇 pic.twitter.com/RbbE5uh2e4— Wanjiru Njoya (@WanjiruNjoya) November 11, 2024

