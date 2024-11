Księżna Kate pokazała się cała w czerni. Posypały się komentarze

Księżna Kate pojawiła się bardzo smutna podczas obchodów Remembrance Day. Była widziana w czerni na balkonie

Księżna Kate od wiosny znów pokazuje się publicznie. Za każdym razem wydaje się pełna radości i coraz bardziej zdrowa. Ogłosiła, że zakończyła już prewencyjną chemioterapię. Teraz jednak wygląd księżnej zaniepokoił brytyjskich poddanych. Tym razem żona księcia Williama wydawała się zmęczona i bardzo smutna, wręcz walcząca o to, by nie rozpłakać się na oczach całego świata. Kate pojawiła się cała w czerni na balkonie podczas obchodów Remembrance Day, który upamiętnia żołnierzy poległych podczas I wojny światowej i podpisanie rozejmu. Tylko stosowna podczas takiej okazji powaga czy może jakieś ukryte problemy? Kate towarzyszyła księżna Edynburga Sophie, a gdy obie odchodziły z balkonu, zdobyła się nawet na przyjacielski i opiekuńczy gest wobec Kate, kładąc jej dłoń na plecach. Poprzedniego dnia, w Royal Albert Hall, księżna też wydawała się bliska łez. Ale nie dała się ponieść emocjom i była w tym bardzo dostojna - zauważa Judi James, ekspertka od mowy ciała w "Daily Mail": „Potem wydawała się zapłakana, ale tutaj jej smutek był połączony z silną, prawdziwie królewską postawą pełną stoickiej refleksji”.

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

Princess Kate appeared overcome with emotion as King Charles III honoured fallen service personnel in central London. Full details: https://t.co/T68hgG08lu pic.twitter.com/CjOogfDYyM— Newsweek (@Newsweek) November 11, 2024

