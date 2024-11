Oto najnowsze zdjęcia księżnej Kate. Pojawiła się na obchodach Dnia Pamięci w Londynie

Pierwsze publiczne wyjście księżnej Kate. Pojawiła się na obchodach Dnia Pamięci w Londynie

W marcu tego roku księżna Kate publicznie potwierdziła, że po przebytej w styczniu operacji jamy brzusznej wykryto u niej komórki przed nowotworowe i w związku z tym przechodzi prewencyjną chemioterapię. Z tego względu przez większość roku księżna raczej stroniła od publicznych występów i wyjść. We wrześniu księżna Walii przekazała opinii publicznej, że zakończyła już chemioterapię, ale to nie oznacza, że jej problemy się zakończyły. 9 listopada wieczorem Kate pojawiła się w Royal Albert Hall u boku księcia Williama, króla Karola III i innych ważnych przedstawicieli rodziny na Festiwalu Pamięci. To specjalny koncert, który co roku jest organizowany, by upamiętnić żołnierzy poległych w trakcie I wojny światowej. Było to jej pierwsze wystąpienie o państwowym charakterze od wielu miesięcy.

Oto pierwsze zdjęcia księżnej Kate po zakończeniu chemioterapii

Po publicznym wystąpieniu księżnej Walii zagraniczne media rozpisują się na ten temat i chwalą jej elegancką stylizację. Kate podczas Festiwalu Pamięci miała na sobie dopasowaną czarną sukienkę z dekoltem w kształcie litery "V". Kreacja delikatnie rozszerzała się ku dołowi. Do tego dobrała czarną kopertówkę oraz klasyczne buty na obcasie. Oczywiście kreację dopełniła przypinka z czerwonym makiem, która jest symbolem szacunku dla poległych w walce. Z pewnością uwagę przykuwa również efektowna fryzura księżnej Kate - bujnie pofalowane włosy, które znakomicie komponowały się z klasyczną kreacją. U jej boku pojawił się oczywiście książę William, który zadał szyku, przywdziewając granatowy garnitur.

W naszej galerii na początku artykułu znajdziesz najnowsze zdjęcia księżnej Kate z Festiwalu Pamięci w Londynie.

