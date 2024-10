Tacy są księżna Kate i William za zamkniętymi drzwiami?! "Ludzie byliby porażeni"

Kuzyn księcia Williama uchylił rąbka wielkiej tajemnicy! Tacy są naprawdę księżna Kate i jej mąż, ludzie byliby zaszokowani

Jacy tak naprawdę są księżna Kate i książę William, kiedy nikt nie patrzy? Od pewnego czasu nie brak plotek na ten temat! Zwłaszcza sławetne zniknięcie księżnej Kate z życia publicznego na parę miesięcy wywołało mnóstwo teorii spiskowych i domysłów, również dotyczących rzekomego kryzysu małżeńskiego, jaki miał dotknąć następców brytyjskiego tronu. Kate wydaje się jednak promienna i szczerze zadowolona z życia, zwłaszcza po zakończeniu prewencyjnej chemioterapii. Wydaje się, że najgorsze już za nią. Ale co dzieje się w pałacu za zamkniętymi drzwiami? Podobno gdyby królewskie ściany komnat umiały mówić, wielu byłoby w szoku! Temat ten poruszył niespodziewanie Mike Tindall, dawny rugbysta i mąż Zary Tindall, kuzynki księcia Williama w swojej nowej książce "The Good, the Bad & the Rugby - Unleashed". Przypomniał, że w zeszłym roku Kate i William wystąpili w jego podcaście.

"Chciałbym, żeby pozwolili nam opublikować jego nieocenzurowaną wersję, ponieważ zdumiałaby ona opinię publiczną”

Podobno występ Kate i Wiliama w podcaście Mike'a Tindalla został znacząco ocenzurowany, a gdyby wyemitowano go w całości, fani rodziny królewskiej pospadaliby z krzeseł... „Myślę, że podcast sprawił, że zaczęli wydawać się bardziej ludzcy i chciałbym, żeby pozwolili nam opublikować jego nieocenzurowaną wersję, ponieważ zdumiałaby ona opinię publiczną” - napisał Mike Tindall. Uważa, że Brytyjczycy byliby porażeni spontanicznym występem księżnej Kate i księcia Williama! „Wydawali się praktyczni, w pełni zaangażowani, zabawni i kompetentni... to była o wiele bardziej pouczająca rozmowa, niż się spodziewałem, nie dlatego, że myślałem, że będą nudni (już wiedziałem, że tacy nie są), ale dlatego, że wiem, jak starannie kontrolowane jest wszystko, co dotyczy rodziny królewskiej” - tłumaczy Mike Tindall. Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś te nieocenzurowane fragmenty rozmowy zobaczymy!

This photo speaks a thousand words. Prince William and Mike Tindall always suffered Harry because he was family, Princess Catherine was always kind to his childish and often offensive antic, the kind of kindness you show to a child who acts up but is essentially ok. I don’t… pic.twitter.com/Hl4jsE5Mi2— Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) October 24, 2024

