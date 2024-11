Szczere słowa księcia, chodzi o księżną Kate. "Najcięższy rok w moim życiu"

Książę William nagle otworzył się w rozmowie z dziennikarzami. "Najtrudniejszy rok w moim życiu. To było brutalne”

W brytyjskiej rodzinie królewskiej nigdy nie brakowało dramatów, ale ostatni rok można na pewno zaliczyć do szczególnie trudnych! U aż trojga członków rodziny wykryto raka - u króla Karola III, księżnej Kate i Sary Ferguson, byłej żony księcia Andrzeja i matki księżniczek Eugenii i Beatrice. Wszyscy oni przechodzą leczenie lub rekonwalescencję i reagują na nie dobrze, ale koszmarny rok z pewnością zapisze się w historii royalsów. Opowiedział o tym w ostatniej rozmowie z dziennikarzami książę William. Zazwyczaj opanowany i powściągliwy następca brytyjskiego tronu pozwolił sobie na osobiste, wzruszające słowa. „Szczerze? To było straszne. To był prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu. Więc próba przejścia przez wszystko inne i utrzymania wszystkiego na właściwych torach była naprawdę trudna. Jestem dumny z mojej żony, jestem dumny z mojego ojca. Ale z osobistego, rodzinnego punktu widzenia, to było, tak, to było brutalne” - mówił William. Spytany o to, jak miewa się jego żona, odpowiedział, uśmiechając się: "Ma się dobrze".

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

Prince William reveals he's had the 'hardest year in my life' following Princess Kate and King Charles cancer diagnoses during Cape Town visit https://t.co/uGfrikj97l pic.twitter.com/dfGlbN42bk— Daily Mail Online (@MailOnline) November 7, 2024

