Powiększyli piersi posłance bez jej zgody! "To nie jest mój biust!"

Telewizja powiększyła piersi posłance, nic jej o tym nie mówiąc. Georgie Purcell jest oburzona, redaktor zrzuca winę na sztuczną inteligencję

Biustowa afera na antypodach! Australijska znana telewizja Nine News Melbourne zrobiła niepozorny, zdawałoby się, krótki reportaż o polowaniach na kaczki i związaną z tym dyskusję o prawach zwierząt. Na potrzeby programu wykorzystano zdjęcie Georgie Purcell, młodej parlamentarzystki Północnej Wiktorii - i właśnie ono wywołało burzę. O co chodzi? Otóż jak zauważyła posłanka, zdjęcie zostało wyedytowane przez telewizję w taki sposób, że Georgie Purcell ma na nim ewidentnie powiększone w Photoshopie piersi, a do tego lekko odsłonięty brzuch. Posłanka poczuła się tym obrażona i postanowiła ujawnić sprawę w mediach społecznościowych. Zamieściła na Twitterze, zwanym od niedawna X, porównanie zdjęć - to przed edycją i to przed. Rzeczywiście, na oryginalnej fotografii Purcell ma zdecydowanie mniejszy biust, a jej brzuch jest zakryty.

Posłanka uważa, że to dyskryminacja. "Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego przydarzyło się politykowi płci męskiej. Chciałam zwrócić uwagę na sposób, w jaki kobiety są nadal traktowane"

Czy to przystoi? Zdecydowanie nie, to skandal - uważa Purcell. "Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego przydarzyło się politykowi płci męskiej. Chciałam zwrócić uwagę na sposób, w jaki kobiety są nadal traktowane" - napisała parlamentarzystka. Telewizja przeprasza i tłumaczy, że to wszystko wina... sztucznej inteligencji, która automatycznie dopasowuje zdjęcia na potrzeby "specyfikacji", ale posłanka ogłosiła, że nie wierzy w ani jedno słowo tych usprawiedliwień. Co więcej, przedstawiciele firmy produkującej program Photoshopa wykluczają, by automatycznie powiększał on biusty. Sprawa otarła się już o najwyższe sfery - premier Jacinta Allan stwierdziła, że nie jest to właściwy sposób traktowania posłanki. "Byłabym naprawdę zaniepokojona, gdybym usłyszała, że tak się stało, ponieważ w ten sposób nie można pokazywać żadnej kobiety, a tym bardziej kobiety pełniącej funkcję publiczną" – powiedziała.

i Autor: X/@georgievpurcell

Sonda Zdecydowałabyś się na operację plastyczną? Tak, nie widzę w tym nic złego Nie wiem Nie, nigdy w życiu

Love this ... @9NewsAUS is all like, "Not our fault, Photoshop's AI did it". Nekminnit, @Photoshop drops the fact bombs, "Um, no, our program can't do that" 🤣Absolute liars.https://t.co/PfeViSqRZ6— Glen Foreman (@glen_foreman) January 31, 2024

QUIZ: Jak dobrze znasz wakacyjne hity lat 90? Sprawdź, ile pamiętasz! Pytanie 1 z 10 Kto jest wykonawcą wakacyjnego hitu z 1997 roku pod tytułem "Kobiety są gorące"? Krzysztof Krawczyk Zbigniew Wodecki Mezo Norbi Akcent Dalej

Powiększanie piersi metodą Radiage Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.